Non ce l'ha fatta Zakaria Es-Sarsari, il ragazzo di 20 anni disperso venerdì nelle acque della spiaggia di Murcarolo, a Quinto al Mare (Genova). Il corpo è stato recuperato senza vita nella mattinata del 6 giugno.

Il giovane, insieme ad alcuni amici, si era tuffato in mare nonostante fosse mosso. Le onde avevano spinto i ragazzi al largo e di Zakaria si erano subito perse le tracce. I resti del giovane sono stati recuperati dai sommozzatori della squadra dei vigili del fuoco.

Genova: ritrovato il corpo senza vita di Zakaria Es-Sarsari

È stato ritrovato senza vita il corpo di Zakaria Es-Sarsari, il ragazzo di 20 anni che nella giornata del 5 giugno non è più riemerso dall'acqua dopo essersi tuffato in mare insieme ad alcuni amici, al largo della spiaggia di Murcarolo (Quinto al Mare, provincia di Genova).

Il suo corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, dopo averlo individuato nel fondale a circa otto metri di profondità.

I giovani si erano tuffati in acqua nonostante il mare fosse agitato, anche se non pareva particolarmente pericoloso. Le onde li hanno spinti al largo, non permettendo loro di ritornare in riva. Un bagnino di 18 anni presente in zona, non in servizio in quel momento, ha assistito alla scena e si subito tuffato in acqua per tentare di salvare i ragazzi. È riuscito a salvarne uno, tenendolo a galla fino all'arrivo dei soccorsi, mentre un altro è ritornato in riva da solo. Di Zakaria, invece, si sono perse subito le tracce: non è più riemerso.

Il corpo ritrovato sul fondale, a circa cento metri dalla spiaggia

Dopo il salvataggio degli altri ragazzi, sono iniziate subito le ricerche di Zakaria. Sul luogo dell'accaduto sono accorsi i vigili del fuoco, con l'ausilio dell'elicottero, e la capitaneria di porto. Nell'immediato una squadra di sommozzatori di vigili del fuoco ha tentato di ritrovare il ragazzo, ma il tentativo è stato vano.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Le ricerche sono state fermate in tarda serata di venerdì a causa del buio. Riprese all'alba del 6 giugno, il corpo è stato ritrovato intorno alle ore 9 a un centinaio di metri dalla spiaggia.

Zakaria Es-Sarsari viveva insieme alla sua famiglia a Novi Ligure (provincia di Alessandria). Fino a pochi mesi fa lavorava in Germania, ma in seguito al lockdown aveva deciso di fare rientro a casa, in attesa di riprendere a lavorare.

Tra i ragazzi salvati c'era anche il cugino 19enne della vittima, che è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale di San Martino di Genova con un principio di annegamento e in ipotermia. Le sue condizioni di salute, attualmente, non destano preoccupazioni. Il bagnino 18enne invece, anche lui soccorso, si è ripreso quasi subito dallo stato di shock.