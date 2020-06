Sono ormai passati 13 anni dal 3 maggio 2007, giorno in cui Madeleine McCann, una bambina britannica di tre anni è scomparsa nel nulla da Praia da Luz, una località turistica nella regione di Algarve in Portogallo. Madeleine era in vacanza con i genitori Gerry e Kate e i gemelli più piccoli, al momento della scomparsa si trovava nell'appartamento del resort, sito nella zona centrale della cittadina portoghese, insieme alla sorella Amelie e il fratello Sean. Dalla sera della sua scomparsa, la bambina non è stata mai più ritrovata e il suo caso è diventato famoso in tutto il mondo. Pochi giorni fa, il 4 giugno, sembrerebbe esserci stata una svolta decisiva nelle indagini, la quale potrebbe portare finalmente, alla verità.

Il sospettato del rapimento della piccola Madeleine potrebbe essere un rapitore seriale, un uomo tedesco di 43 anni, Christian Brueckner.

La svolta delle indagini

Christian Brueckner è sospettato di aver rapito e ucciso Madeleine McCann nel 2007, nella regione meridionale dell'Algarve in Portogallo. Oltre a Madeleine, l'uomo è sospettato di aver rapito anche un'altra bambina di cinque anni Inga Gehricke, la procura di Stendal sta eseguendo delle indagini approfondite per accertarsi se ci sia un legame tra la scomparsa di Maddie e quella di Inga. La bimba scomparve in circostanze analoghe a quelle di Maddie il due maggio 2015, mentre si trovava in gita insieme ai suoi cari in Sassonia. Brueckner inoltre è indagato per la scomparsa di un altro bambino di sei anni, René Hasee, avvenuta nella spiaggia dell'Algarve nel 1996 durante una vacanza con la famiglia.

Il caso di René, come riportato dalla stampa tedesca, è stato riaperto dopo ben 24 anni, dati gli ultimi sviluppi delle indagini. Secondo le autorità tedesche, Brueckner si trasferì in Algarve nel 1995, quando aveva 18 anni, all'epoca l'uomo era già stato condannato per reati sessuali su minori.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Christian Brueckner arrestato a Milano nel 2018

Il sospettato Christian Brueckner è stato arrestato a Milano nel 2018 per droga e tuttora sta scontando diverse condanne a Kiel in Germania. Nel dettaglio, Brueckner è stato accusato anche di aver violentato una donna americana di 72 anni, nel 2005 in Portogallo.

Nel 2017 il Portogallo ha richiesto l'estradizione dell'uomo, a causa di alcuni reati per droga, ma Brueckner all'epoca fece ricorso alla Corte di giustizia europea per evitare la pena. Secondo il procuratore tedesco Hans Christian Wolters, l'uomo viveva in Algarve, dove svolgeva vari lavori, ma Brueckner finanziava il suo stile di vita anche con lo spaccio e con diversi furti in complessi alberghieri e appartamenti. Hans Christian Wolters infine, ha annunciato che il materiale probatorio attualmente disponibile, non sarebbe sufficiente per un'eventuale mandato d'arresto o incriminazione di Christian Brueckner.