Sette differenti pazienti, senza alcun legame fra loro, recatisi in ospedale tutti per motivazioni personali, sono risultati positivi al coronavirus: è accaduto a Messina, presso l'Ospedale Papardo, con i vertici della struttura ad aver optato per una chiusura del pronto soccorso a scopi precauzionali. Stanze e sale verranno infatti sanificate per poi essere riaperte, il tutto in attesa che le controanalisi confermino la positività dei sette pazienti.

Messina, pronto soccorso del Papardo chiuso

Va precisato che nessuno dei pazienti si è presentato con sintomi riconducibili al coronavirus e che tutti erano giunti nel pronto soccorso per motivi differenti: alcuni dovevano sottoporsi ad un semplice controllo sanitario già programmato, altri ad alcune visite ma in ossequio alle disposizioni vigenti tutti sono stati sottoposti a tampone che ha dato esito positivo.

Con lo scopo di prevenire ogni possibile focolaio e agire con cautela, è stata perciò disposta la chiusura cautelativa del pronto soccorso dell'Ospedale "Papardo" di Messina con Giuseppe Ranieri Trimarchi, il direttore sanitario, ad aver comunque precisato che non c'è nessun motivo per creare allarmi generalizzati. Trimarchi ha spiegato in particolare che il pronto soccorso verrà riaperto dopo che tutte le strutture interne siano state sanificate.

Nelle prime ore di questa mattina, tutti e sette i pazienti sono stati sottoposti ad un terzo tampone, se ne attende l'esito anche per scongiurare eventuali falsi positivi. Come già accennato, nessuno degli individui presentava al momento dell'arrivo sintomi riconducibili alla Covid-19.

Sicilia, due contagi nelle ultime 24 ore

Su un totale di 1.841 tamponi realizzati nella giornata di ieri 18 giugno in terra siciliana, solo due individui sono risultati positivi al Coronavirus, dato a cui si affianca uno zero alla casella dei decessi. Dall’inizio dell'epidemia, i tamponi effettuati sono stati 186.253: positive 3.464 (+2) persone, con 637 cittadini attualmente contagiati, 2.547 guariti complessivi e 280 deceduti.

In strutture siciliane sono ricoverati per via della Covid-19 24 pazienti, di cui 3 in terapia intensiva, il tutto mentre 610 individui si trovano al momento in isolamento domiciliare.

I numeri del contagio appaiono dunque del tutto sotto controllo anche se le autorità sanitarie locali continuano a tenere ovviamente massimo il livello d'attenzione: vietato rilassarsi ed abbassare la guardia.