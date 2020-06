Una famiglia composta da tre persone ha scoperto di essere positiva al Coronavirus dopo aver avuto un incidente stradale nei pressi di Arezzo, in Toscana. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, si tratta di cittadini provenienti dall'Est Europa, che stavano raggiungendo la Sicilia e precisamente Palermo. Dopo l'incidente sul posto si sono recate le pattuglie della polizia stradale e i sanitari del 118, che hanno trasportato gli occupanti del veicolo in ospedale. Qui sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti del caso. Gli è stato effettuato anche il tampone, per sincerarsi che non avessero contratto la Covid-19.

Tutti e tre e adesso sono stati posti in isolamento come da protocollo sanitario.

Tutti loro sarebbero asintomatici

L'incidente stradale è avvenuto venerdì scorso, 12 giugno. I media non specificano che cosa sia realmente successo sulla strada che la famiglia stava percorrendo. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie toscane, tutti i soggetti della famiglia trovata positiva sarebbero asintomatici. Durante il loro tragitto non avrebbero inoltre utilizzato nessun altro mezzo di trasporto pubblico, in quanto avrebbero effettuato tutto il viaggio in auto, non venendo a contatto con altre persone. Adesso la loro situazione di salute è tenuta sotto costante controllo. Le generalità dei pazienti non sono state diffuse per motivi di privacy.

Le notizie sull'accaduto sono frammentarie, ma non è escluso che a breve si possano conoscere ulteriori dettagli sul sinistro avvenuto nell'aretino.

Uomo positivo alla Covid prende bus da Arezzo diretto a Palermo

Nelle scorse ore gli uomini della polizia di Stato di Palermo hanno invece trovato un cittadino romeno che passeggiava nel mercato di Ballarò.

L'uomo è risultato positivo al coronavirus per cui è stato sottoposto a quarantena obbligatoria. Anche lui proveniva da Arezzo e pare che per raggiungere il capoluogo siciliano abbia utilizzato un autobus. Adesso le autorità sanitarie stanno cercando di rintracciare tutti i contatti stretti dell'uomo e i passeggeri che erano sull'autobus.

Al momento si sta ancora decidendo se portare il soggetto presso l'albergo Covid San Paolo Palace. La sua permanenza sarà anche monitorata dalle forze dell'ordine. In Italia, dall'inizio di questa Fase 3 dell'emergenza sanitaria, si stanno riscontrando molti casi di persone asintomatiche positive al coronavirus, che continua a circolare in maniera abbastanza intensa soprattutto nelle regione settentrionali, in particolare in Lombardia.