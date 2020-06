Laura La Malfa, medico di famiglia, ha perso la vita a 44 anni per un'incidente stradale. La donna di Piazza Armerina, in Sicilia, è stata travolta da un'auto mentre era in bici per una passeggiata con sua sorella. È al vaglio degli inquirenti la dinamica del sinistro che, a quanto pare, è stato provocato da una condizione di scarsa visibilità del guidatore. Il lutto ha colpito tutta la comunità che stimava e conosceva il medico.

Piazza Armerina: medico di famiglia muore dopo un incidente in bici

Un tragico incidente ha strappato la vita alla dottoressa Laura La Malfa nella serata di martedì, 16 giugno.

Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava con la sua bicicletta in contrada Frattullo, a Piazza Armerina, in provincia di Enna, quando è stata travolta da una Fiat Punto. A bordo dell'auto c'era un concittadino che si è allontanato di qualche metro per chiamare i soccorsi, mentre con la dottoressa c'era la sorella, anche lei in bicicletta. I sanitari giunti sul posto, una zona boschiva della periferia della città, hanno prestato le prime cure alla donna per poi trasferirla all'ospedale di Chiello. Nonostante gli sforzi dei colleghi, Laura La Malfa è deceduta dopo qualche ora.

I carabinieri stanno effettuando le indagini necessarie per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Secondo le prime testimonianze raccolte, pare che l'uomo alla guida, un artigiano di cui non sono state rese note le generalità, sia stato abbagliato dalla luce del sole. A causa della scarsa visibilità, il guidatore non avrebbe visto le biciclette, travolgendo in pieno quella guidata dalla dottoressa.

Laura La Malfa era conosciuta da tutti: la comunità piange la sua scomparsa

La scomparsa di Laura La Malfa ha sconvolto l'intera comunità di Piazza Armerina dove la donna svolgeva l'attività di medico di famiglia. Il sindaco, Nino Cammarata, ha voluto ricordare la donna attraverso un post su Facebook.

"Il lutto ha colpito da vicino questa amministrazione comunale, nella persona del vicesindaco dottoressa Flavia Vagone, alla quale ci stringiamo nel dolore". Il primo cittadino ha espresso la sua vicinanza ai familiari ed è stato seguito da decine di commenti da parte di pazienti e conoscenti di Laura. La giovane dottoressa era conosciuta da tutti come una donna piena di umanità, con una particolare attenzione nei confronti degli anziani. Grazie al suo lavoro, svolto con preparazione e dolcezza, tutta la comunità stimava e ammirava la donna che adesso lascia un vuoto incolmabile e tanta incredulità. "Sarai una tra le stelle più luminose del firmamento, ciao Laura", scrive una degli utenti, affranta dal dolore della tragica e improvvisa perdita.