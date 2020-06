Nella giornata del 17 giugno il centrocampista offensivo della Juventus Federico Bernardeschi è stato colpito da un grave lutto: è morto il suocero, il papà della sua compagna Veronica Ciardi. Una perdita dolorosa per la coppia, in particolar modo per l'ex concorrente del Grande Fratello, che ha esternato tutta la sua sofferenza in un post su Instagram. "Un dolore così profondo non l’ho mai provato. Mi sembra quasi innaturale per quanto sia fisico oltre che emotivo", è questo l'incipit del messaggio che Veronica Ciardi ha voluto dedicare a suo papà, a cui la donna era fortemente legata. Dalle righe si evince dolore ma anche speranza, la Ciardi ha infatti dichiarato: "Siamo fatti di luce e dovremmo riconoscerla.

Dovremmo donarla. Questo è il senso''. Nel post la donna invita se stessa (e lo consiglia anche ai suoi follower) a donarsi agli altri, a vivere d'amore, nonostante al momento la sofferenza dilaghi nel suo animo.

'Siamo stati un incastro d’amore potente e meraviglioso'

Nel post su Instagram la Ciardi ha voluto affidarsi totalmente a suo papà, invitandolo a starle vicino, ha poi scritto: "Ricordati che ho passato tutto il mio tempo a emularti, ad amarti, a sognare come te, a parlare come te". Un rapporto speciale quello fra la compagna di Bernardeschi e suo papà, unito anche dalla loro passione in comune, quella di viaggiare. Toccante anche il momento in cui la Ciardi ha voluto promettere al suo papà di continuare a portare amore e a donarlo agli altri chiudendo: "Cercherò il senso ogni giorno non lasciandomi ingannare dal superfluo".

Il messaggio di cordoglio dagli amici e dai suoi follower

Tante persone si sono strette attorno al dolore di Veronica Ciardi, in particolar modo le sue amiche conosciute nella sua esperienza televisiva al Grande Fratello. Fra queste ricordiamo Margherita Zanatta, Davide Tresse, Guendalina Tavassi. La donna è da anni compagna di Federico Bernardeschi, centrocampista offensivo della Juventus.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Dalla loro relazione è nato il primo figlio della coppia.

Le esperienze televisive di Veronica Ciardi

Veronica Ciardi ha partecipato alla decima edizione del Grande Fratello, mostrando la sua forte personalità. Un'edizione che l'ha vista protagonista in quanto ha conquistato l'interesse di molti suoi coinquilini del Gf, su tutti quello di Massimo Schiattarella e di Mauro Marin.

La donna, inoltre, aveva instaurato all'interno della casa un solido rapporto d'amicizia con Sarah Nile, modella e showgirl. Dopo l'esperienza nel reality show, è stata protagonista con l'attore Enzo Salvi nel film Una cella per due. Successivamente è stata l'inviata di Pomeriggio Cinque, programma televisivo di Mediaset condotto da Barbara D'Urso.