C'è preoccupazione per due automobilisti che nel pomeriggio di ieri, 4 giugno, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia. Secondo quanto scrivono i quotidiani locali, a scontrarsi sono state due auto, una Bmw e una Toyota Yaris. La prima auto era guidata da un 28enne originario di Brindisi, che si stava dirigendo verso Sassuolo, mentre alla guida della seconda macchina c'era un 59enne che stava andando verso Roteglia. Sono ancora tutte da accertare le cause dell'incidente, che ha visto i due veicoli scontrarsi frontalmente e finire fuori strada.

Le condizioni dei due uomini sono gravi.

Soccorsi intervenuti immediatamente

Sul luogo sono intervenuti subito i soccorsi. I sanitari del 118 sono arrivati con diverse ambulanze, mentre i vigili del fuoco hanno inviato i loro mezzi. Sono stati proprio i pompieri a estrarre dalle lamiere dei veicoli gli automobilisti. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale Reggio Online le condizioni dei due uomini sono gravi. Al momento si trovano ricoverati all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. L'incidente è avvenuto lungo via Radici Sud. Le immagini diffuse dai media mostrano entrambi i veicoli distrutti finiti in una piccola scarpata che costeggia la carreggiata. Anche le condizioni meteo non erano delle più favorevoli, in quanto ieri pomeriggio in Emilia Romagna pioveva a dirotto.

La Polizia Locale di Tresinaro Secchia ha effettuato i rilievi sul luogo e gli agenti adesso stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. L'episodio si è verificato qualche minuto prima delle 16.

Il 28enne vive da 15 anni in Emilia

Come detto in apertura, nell'incidente è rimasto coinvolto un ragazzo di 28 anni originario di Brindisi.

La testata Brindisi Report scrive che l'uomo vive da circa 15 anni in Emilia insieme alla sua famiglia. Proprio la madre del giovane è stata una delle prime persone a raggiungere il luogo dell'incidente. Poi è andata in ospedale per avere informazioni sulle condizioni di salute del figlio. Il 28enne è il più piccolo di tre fratelli e lavora in un autolavaggio del posto.

Non è escluso che nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori particolari su questo episodio. La notizia di quanto avvenuto ha raggiunto in poche ore gli abitanti di Brindisi. Si attendono i risultati delle indagini per capire la dinamica dell'incidente.