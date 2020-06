Ancora un grave incidente in monopattino sulle strade di Roma. Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, due ragazze di 16 e 21 anni sono state travolte da un'auto in via Acciaioli, all'altezza lungotevere dei Fiorentini. Le ragazze, che secondo i primi accertamenti avrebbero attraversato con il semaforo rosso senza scendere dal veicolo come prevedono le norme, sono state ricoverate in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. La notizia è stata riportata dal Messaggero.

Le due ragazze sarebbero passate con il rosso

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Roma Capitale intervenuta per effettuare i rilievi del caso, l'incidente sarebbe avvenuto nel cuore della notte.

Le due ragazze (la più grande era alla guida), contravvenendo alle disposizioni del codice della strada, stavano viaggiando in due sullo stesso mezzo elettrico a due ruote quando, un'Audi, guidata da un uomo di 34 anni le ha investite. L'automobilista proveniva dalla vicina Galleria Principe Amedeo di Savoia-Aosta e si stava dirigendo verso via Vittorio Emanuele. Le due amiche invece, stavano attraversando le strisce pedonali - a quanto pare con il semaforo rosso per i pedoni - senza essere scese dal monopattino (come previsto dall'attuale normativa). L'impatto, seppur non particolarmente violento, è stato inevitabile e le due giovani sono state scaraventate a terra. L'uomo alla guida, si è subito fermato per prestare i primi soccorsi e allertare il 118.

Sul posto sono giunte le ambulanze e gli agenti del Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale. Le due amiche sono state trasportate al vicino ospedale Santo Spirito in codice rosso dinamico e in codice blu. Le loro condizioni sono serie, ma non sono in pericolo di vita.

Anche Matteo Salvini ha commentato l'incidente

Nelle ultime settimane, l'amministrazione capitolina ha investito sul settore della micromobilità urbana e le vie di Roma si sono riempite di monopattini elettrici. Lo schianto di via Acciaioli è il settimo incidente stradale in monopattino avvenuto a Roma in soli undici giorni.

L'assessore alla Mobilità, Pietro Calabrese ha fatto delle raccomandazioni: "Siate responsabili e rispettate le regole del vivere civile" ha scritto su Facebook ricordando che andare in due su questi veicoli è vietato dalla legge. Anche l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha commentato ieri l'accaduto: "Se in città vai in giro con i monopattini - ha dichiarato in in conferenza stampa al Consiglio Regionale del Lazio - hai bisogno dei posti in pronto soccorso che però hanno chiuso".