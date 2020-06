Vittoria De Paoli ha perso la vita a soli 14 anni per un incidente in moto a Farra di Soligo, in provincia di Treviso. La ragazza era in sella allo scooter con un suo amico di 16 anni alla guida, quando il mezzo si è schiantato contro un palo. Il ragazzo è ricoverato in rianimazione al Ca' Foncello in condizioni gravissime.

Vittoria aveva recitato nella fiction Rai Di padre in figlia con Cristiana Capotondi.

Un incidente in scooter ha strappato la vita a una ragazza di 14 anni di Maser, in provincia di Treviso. Vittoria si trovava sulla Vespa 125, insieme a un amico di sedici anni, quando i due giovani sono andati a finire violentemente contro un palo dell'illuminazione pubblica.

La tragedia si è verificata intorno alle 23:30 di ieri sera, 27 giugno.

I ragazzi viaggiavano in direzione Calnova e all'incrocio di via Borgata Grotta: il sedicenne alla guida ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. I soccorritori hanno immediatamente trasportato i due giovani presso la struttura ospedaliera ma Vittoria si è spenta questa notte, attorno all'1:30, all'ospedale di Conegliano a causa delle gravi lesioni riportate. Il ragazzo 16enne versa in gravissime condizioni al Ca' Foncello, dove è ricoverato in terapia intensiva. La polizia effettuerà tutti i rilevamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente in cui, per il momento, pare che non siano stati coinvolti altri veicoli.

Vittoria De Paoli aveva recitato nella fiction di Rai 1 'Di padre in figlia' quando aveva dieci anni

Vittoria aveva recitato nella fiction di Rai 1, Di padre in figlia, quando aveva solo dieci anni. Lo sceneggiato televisivo, andato in onda nel 2017, con fra gli attori principali Cristiana Capotondi, Alessio Boni e Stefania Rocca ottenne più di sei milioni di telespettatori.

Ambientata a Bassano, in provincia di Vicenza, la fiction narrava le storia di una famiglia patriarcale dal 1958 agli anni Ottanta, con i rispettivi progressi dell'emancipazione delle donne, anche nel mondo del lavoro.

Nel ruolo della piccola Sofia, Vittoria aveva già dato prova delle proprie capacità recitative, infatti era stata contattata anche per recitare in altre fiction.

La 14enne studiava sin da piccola anche hip hop e batteria, oltre a canto e recitazione.

Su Facebook, Vittoria De Paoli appare nella foto del profilo di suo padre, Moreno, in un momento felice durante un bagno al mare. In molti hanno lasciato un messaggio di solidarietà alla famiglia e di affetto alla giovane ragazza che ha perso la vita improvvisamente, lasciando attoniti tutti i suoi conoscenti.