Gli uomini del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, nella tarda serata di sabato scorso, 18 luglio, sono intervenuti nel comune di Pietrastornina, precisamente in via due strade, per prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte in un sinistro stradale di un'automobile che è finita in una scarpata. L'incidente è avvenuto non lontano dalla strada statale 374, che collega il comune di San Martino Valle Caudina a quello di Mercogliano, in provincia di Avellino, costeggiando il Parco Nazionale del Partenio.

Il racconto dei fatti

A dare la notizia dell'incidente stradale è stata la versione web del sito internet della testata giornalistica online del quotidiano Avellino Today.

Secondo una prima sommaria ricostruzione della dinamica dell'accaduto, sembrerebbe che il conducente del veicolo abbia perso il controllo del mezzo sbandando e finendo giù nel dirupo, dopo che l'automobile si è ribaltata diverse volte su sé stessa. All'interno dell'abitacolo, al momento dell'impatto contro le barriere del guardrail, erano presenti a bordo del veicolo quattro ragazzi, un uomo e tre donne, tutti di venti anni di età e originari e residenti nella città di Napoli. Il conducente e i passeggeri a causa delle ferite riportate in seguito all'urto, sono stati prontamente soccorsi dagli operatori del personale medico-sanitario di un’unità mobile di soccorso, un'ambulanza del pronto soccorso 118 del vicino istituto ospedaliero San Giuseppe Moscati di Avellino.

Sin da subito, le condizioni fisiche e cliniche dei feriti non sono sembrate particolarmente preoccupanti. La vettura coinvolta nell'incidente stradale è stata recuperata grazie all'intervento degli uomini del corpo nazionale dei vigili del fuoco di Avellino, che hanno provveduto sin da subito a estrarre i passeggeri dall'ammasso di lamiere in cui l'automobile si era ridotta e a metterla in sicurezza.

La dinamica del sinistro

Fortunatamente il sinistro stradale ha visto coinvolta una sola autovettura. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i militari dell'arma dei carabinieri della stazione di Pietrastornina. Per i quattro giovanissimi soltanto tanta paura, ma nessuna ferita grave riportata.

Intanto le forze dell'ordine in queste ore sono ancora a lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, grazie anche ai rilievi prontamente effettuati sul posto. L'obiettivo dei carabinieri è quello di appurare eventuali possibili responsabilità umane da parte del conducente del veicolo: al momento, infatti, non è da escludere che l'impatto sia stato causato o da un attimo di distrazione al volante o da un probabile colpo di sonno del guidatore.