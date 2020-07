I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Gallipoli, in provincia di Lecce, stanno indagando su un episodio avvenuto nella serata del 17 luglio a Cutrofiano, precisamente in via Vittorio Emanuele, dove alcune persone hanno segnalato per strada un ragazzo che perdeva molto sangue dalla faccia. Sul posto si è subito recata un'ambulanza del 118 che ha provveduto a soccorrere il malcapitato. Ai sanitari il giovane, che ha 27 anni, ha dichiarato di essere inciampato per strada e quindi di essersi procurato in questa maniera le gravi ferite riportate al volto. La spiegazione però non ha convinto sia gli operatori del 118 che i carabinieri.

Si teme che il ragazzo possa essere stato aggredito

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online Lecce News 24, i medici temono che quelle ferite possano essere più compatibili con un'aggressione che con una caduta accidentale. Il 27enne al momento si trova ricoverato presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce: le sue condizioni sono molto serie e rischia anche di perdere le funzionalità di uno degli occhi. Non è comunque in pericolo di vita ma la prognosi resta riservata. Nel frattempo gli inquirenti hanno cominciato a scavare nel passato del giovane, già noto alle Forze dell'Ordine per vicende legate allo spaccio di stupefacenti, almeno così riferisce Lecce Prima. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 intorno alle ore 22:00 del 17 luglio.

Oltre che sul volto, il 27enne ha riportato anche ferite alla nuca. Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, le generalità del ragazzo ferito a Cutrofiano non sono state rese note, questo anche per proteggere l'identità dei suoi famigliari.

Informazioni utili potranno venire dai filmati ripresi dalle telecamere di sicurezza

La zona in cui è avvenuto l'episodio si trova nel pieno centro di Cutrofiano, per cui lì vicino ci sono diverse telecamere di sicurezza installate per strada. Non è escluso che proprio dai frame degli occhi elettronici gli inquirenti possano ricavare dei dettagli utili a ricostruire quanto accaduto nella piccola cittadina leccese.

Se il giovane sia stato realmente aggredito, oppure se sia successo altro, lo stabiliranno adesso le indagini dei carabinieri che accerteranno eventuali responsabilità terze. I medici dell'ospedale Vito Fazzi continuano a monitorare costantemente le condizioni del 27enne. Le lesioni riportate dal ragazzo sono risultate gravi sin da quando è stato soccorso. In questo caso, provvidenziale si è rivelato l'intervento dei passanti che affollavano il centro di Cutrofiano il sabato sera che hanno allertato le autorità riferendo quello che stava succedendo.