Il coronavirus continua a diffondersi in tutto il mondo. Secondo l'ultimo bollettino diramato in data odierna dalla Protezione Civile, da inizio emergenza sanitaria sarebbero 240.961, con un aumento in 24 ore di 201 nuovi positivi al tampone. I dati delle persone decedute ammontano a 34.818, per effetto anche dei 30 nuovi morti registrati rispetto alla giornata di ieri. Sale per fortuna ancora il numero delle persone guarite, oggi sono 366 in più che si sommano al totale ora pari a 191.083.

Aggiornamento bollettino coronavirus 2 luglio

A seguire l'aggiornamento del coronavirus nelle regioni italiane:

Lombardia: i casi nuovi nella regione più colpita dal Coronavirus oggi sono 98 e il totale si porta a 94.108;

Emilia Romagna: a causa dei 27 nuovi positivi al virus, il totale sale a 28.535;

Veneto: 20 i nuovi contagiati, 19.309 il totale da inizio epidemia;

Piemonte: più 13 malati di Covid-19 in un giorno 31.378 il totale;

Marche: 3 casi in più rispetto alla giornata di ieri, 6.789 il totale;

Liguria: il totale subisce una crescita di 2 nuovi positivi e si porta a 9.984;

Campania: 3 nuovi infetti, 4.702 il totale;

Toscana: i nuovi contagiati in un giorno sono 4 e il totale si assesta a 10.258;

Puglia: anche in data odierna non si contano nuovi casi e il totale rimane fermo a 4.531;

Friuli Venezia Giulia: i positivi al tampone sono 2 e il totale si porta a 3.314;

Lazio: oggi 11 nuovi contagi e il totale sale a 8.130;

Umbria: il totale sale a 1.444, oggi 3 nuovi positivi;

Sicilia: sull'isola oggi 9 casi e il totale sale a 3.090;

Abruzzo: i 3 nuovi casi fanno salire il totale a 3.292;

Bolzano: nella Provincia Autonoma in data odierna non si riscontrano nuovi contagiati e il totale è pari a 2.642;

Provincia Autonoma di Trento: un positivo nuovo, 4.865 il totale;

Calabria: anche oggi nessun nuovo caso, 1.181 il totale;

Sardegna: sull'isola totale a 1.368, 2 nuovi contagi oggi;

Valle D'Aosta: per il secondo giorno consecutivo non vi sono nuovi infetti in questa regione e il totale si ferma a 1.195;

Molise: per il sesto giorno di fila zero contagiati nuovi, 445 il totale;

Basilicata: totale fermo a 402, nessun nuovo caso.

I numeri sulla pandemia su scala globale

Salgono a 10.850.000 i casi di Covid-19 registrati al mondo. Di questi, 6.067.000 si sono risolti con la guarigione del malato, mentre 4.262.000 sarebbero le persone ancora ammalate. Le vittime complessive sarebbero almeno 520.000 mentre i casi gravi circa 58.000. Nella giornata del 1 Luglio si è registrato il record di nuovi casi mondiali, 197.000, mentre i morti sono stati 4.847. L'America del Nord resta il continente con il numero più alto di positivi, 3.250.000, mentre le vittime sarebbero 171.000. In Europa il record di decessi per Covid-19, 192.000, mentre i casi sarebbero 2.467.000. L'Asia si trova a pochi contagiati di distanza: 2.398.000 il numero complessivo, con 58.500 vittime.

Anche l'America Latina vede i propri numeri salire repentinamente e raggiungere quota 2.303.000 per i positivi e 87.100 per i morti. In Africa si contano 422.000 casi e 10.451 decessi mentre in Oceania 9.643 positivi e 126 morti.

Gli stati con il più alto numero di casi di coronavirus

Nel mondo salgono a 13 gli stati che hanno superato i 200.000 positivi da inizio pandemia.

Il paese più colpito resta gli Stati Uniti: negli Usa circa 131.000 morti e 2.782.556 casi di coronavirus; il secondo paese per incidenza del virus è il Brasile: 60.813 vittime su 1.457.000 casi complessivi; crescono i casi anche in Russia: 661.165 casi e 9.683 decessi per Covid-19; nuovo balzo dei contagi in India: 607.344 positivi e 17.873 vittime; il paese europeo più colpito resta il Regno Unito: 43.906 morti e 313.483 casi.