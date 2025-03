Una sparatoria è avvenuta nella serata del 2 marzo a Cosenza, in piazza Gervasi, dove un uomo di 58 anni è rimasto ferito. L’episodio è accaduto intorno alle 21:45, quando la vittima è stata colpita da un proiettile al polpaccio. Le forze dell'ordine sono intervenute rapidamente e il 58enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale per essere sottoposto a un intervento chirurgico. La sua vita non sarebbe in pericolo. Le indagini sono ancora in corso. Un altro fatto di sangue nel Cosentino era stato registrato pochi giorni prima con la morte per accoltellamento di un ragazzo di 22 anni.

La dinamica della sparatoria a Cosenza

Il fatto è avvenuto in una zona centrale di Cosenza, nella serata di sabato, quando la città era in pieno movimento. La vittima, un uomo già noto alle forze dell'ordine, è stato raggiunto da un colpo di pistola al polpaccio. Subito soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all'ospedale Annunziata di Cosenza, dove è stato sottoposto a un intervento d’urgenza. Secondo quanto trapelato dalle prime indiscrezioni, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione e la sua vita non sarebbe in pericolo.

Indagini in corso, nessuna pista esclusa

I Carabinieri della Compagnia di Cosenza sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare i responsabili della sparatoria.

Pur sottolineando che non vi sarebbero collegamenti con la criminalità organizzata, gli investigatori non escludono alcuna pista. L’uomo colpito non sarebbe stato coinvolto in attività mafiose, ma le forze dell'ordine stanno indagando su tutte le possibili motivazioni dietro l’aggressione, in attesa di aggiornamenti sulle indagini e sulle motivazioni che hanno portato a questo grave episodio di violenza.

Omicidio a Corigliano-Rossano

Nei giorni scorsi si è verificato un altro fatto di sangue a Corigliano-Rossano, centro della provincia cosentina. Un ragazzo di 22 anni, Sibaa Mohamed, è rimasto vittima di un attacco da parte di un giovane del posto, individuato successivamente e fermato. Inutili i soccorsi a causa di una profonda ferita all’addome.

Il ragazzo ferito era stato trovato in un’abitazione della popolosa area urbana di Corigliano Scalo, ma è deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Secondo quanto appreso dalle forze dell'ordine, il delitto sarebbe scaturito a seguito della spartizione della refurtiva di un piccolo furto sfociata in una lite e in un successivo accoltellamento.