Fernando era scomparso nel nulla otto anni fa dalla provincia di Roma, quando aveva solamente 16 anni. Da allora aveva fatto perdere le proprie tracce, nonostante gli accorati appelli dei parenti, che si erano rivolti anche al noto programma Chi l’ha visto? per tentare di avere notizie sul giovane. Ed è stato proprio un telespettatore della trasmissione di Federica Sciarelli ad aver riconosciuto il ragazzo, che da anni era una presenza fissa sotto i portici davanti alle Poste di piazza Dante, nel centro di Genova. Fernando aveva sempre al fianco il suo inseparabile cagnolino, insieme al quale chiedeva l’elemosina.

Conduceva una vita da clochard: i pranzi alla mensa dei poveri, qualche coperta o altri piccoli oggetti ricevuti in regalo dai passanti, per i quali era ormai diventato una figura familiare. Nessuno poteva immaginare che quel giovane avesse deciso di allontanarsi da casa anni fa, dopo una serie di gravi vicissitudini personali.

La storia del ragazzo scomparso

Infatti Fernando è stato affidato sin da giovanissimo agli assistenti sociali, con i quali era in pessimi rapporti. Per non incontrarli ancora era scappato diverse volte dalla sua abitazione di Palombara Sabina, comune alle porte di Roma. Nel 2012, solo pochi giorni prima della sua sparizione definitiva, la madre si era recata dai carabinieri per denunciare l’ennesima fuga del ragazzo, che però era subito tornato a casa.

La stessa cosa non è accaduta il 29 maggio dello stesso anno, quando il giovane è scomparso senza lasciare traccia. Quella sera è uscito di casa, per recarsi come sempre alla scuola serale che frequentava a Monterotondo: dopo aver seguito per l’ultima volta le lezioni per recuperare gli anni di studio persi, non ha più fatto ritorno in paese.

Da quel momento è risultato irraggiungibile al telefonino, che probabilmente ha spento e gettato via: in pratica ha deciso di tagliare tutti i ponti con la sua vita precedente.

Lo scomparso è stato riconosciuto da uno spettatore di ‘Chi l’ha visto?’

Per otto anni non si è saputo più nulla del ragazzo, nonostante i ripetuti appelli e le continue ricerche che però non avevano dato risultati.

Lo scorso 24 giugno la trasmissione “Chi l’ha visto?” è tornata ad occuparsi del vecchio caso: dopo pochi giorni qualcuno, tra coloro che abitualmente passano sotto i portici di Genova, ha finalmente collegato il volto del clochard a quello dello studente scomparso, mostrato nel programma di Rai 3, ed ha subito chiamato la redazione.

“Per noi è una grandissima gioia – dicono ora i parenti del giovane – tanti piccoli indizi hanno permesso il ritrovamento di Fernando, quando ormai nessuno ci sperava più”.

“Grazie a tutti! Grazie #Genova!”: Gli spettatori ritrovano il sedicenne scomparso otto anni fa dalla provincia di #Roma. I familiari ringraziano a #chilhavisto. pic.twitter.com/wif95AtTGv — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) July 1, 2020

La madre e la zia hanno finalmente incontrato il ragazzo scomparso

In queste ore la zia e la madre di Fernando, che nel frattempo si è trasferita altrove, hanno potuto riabbracciare il ragazzo, che è in buone condizioni di salute, nonostante i tanti anni passati in strada.

Non è chiaro se il giovane abbia intenzione di ritornare in famiglia dopo così tanto tempo. Del resto già all’epoca gli inquirenti che hanno seguito il caso parlavano di “allontanamento volontario”. Ma, essendo Fernando ancora un minore, le indagini erano scattate d’ufficio, anche se due anni dopo, con il raggiungimento della maggiore età dello scomparso, il fascicolo era stato archiviato. Tuttavia i familiari hanno insistito per le ricerche, per capire se gli fosse accaduto qualcosa di brutto.

Adesso vorrebbero sapere dal 24enne tante cose: cosa abbia fatto negli ultimi anni, se sia stato aiutato di qualcuno, quanti e quali momenti difficili abbia vissuto in tutto questo tempo. Comunque intanto già la notizia che Fernando è vivo e sta bene ha cancellato anni di paure e incertezze sulla sua sorte.