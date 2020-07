Lo aveva già preannunciato e nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità da parte del governatore della Campania Vincenzo De Luca. In Campania c'è una nuova ordinanza per limitare il contagio da Coronavirus, la numero 63 del 24/07/2020. Lo ha comunicato lo stesso presidente della Regione tramite i suoi account social, spiegando che all'interno della nuova ordinanza da lui sottoscritta sono contenute ulteriori misure atte a prevenire e a garantire una gestione migliore dell'emergenza epidemiologica. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, l’unità di crisi regionale per l’emergenza Covid-19 si è riunita per ragionare sull'attuale situazione in terra campana.

In particolare, sono stati presi provvedimenti per quanto riguarda l'utilizzo della mascherina a bordo dei mezzi pubblici, nei luoghi pubblici e gli assembramenti in luoghi pubblici.

Coronavirus: il presidente De Luca firma la nuova ordinanza, multe da 1.000 euro in arrivo

Più nel dettaglio, Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza nel tentativo di arginare la diffusione del coronavirus dopo i recenti casi verificatasi nella regione Campania. Proprio per questa ragione è previsto il blocco dei mezzi pubblici nel caso in cui a bordo ci dovesse essere un passeggero senza mascherina. Il soggetto dovrà essere multato e fatto immediatamente scendere dal mezzo; è previsto poi il massimo della sanzione, che corrisponde a 1.000 euro, per tutti coloro i quali non indossino la mascherina nei luoghi al chiuso.

Inoltre, l'ordinanza prevede anche l'intervento da parte delle forze dell'ordine e della polizia locale nell'effettuare dei controlli approfonditi per quanto riguarda gli assembramenti all'aperto e per la mancanza di mascherina in negozi commerciali, supermercati e qualsiasi altra attività.

Coronavirus: obbligo di sottoporsi alla quarantena se si arriva dall'estero

Coloro i quali, invece, provengono da un Paese estero, dovranno rispettare il periodo di quarantena obbligatoriamente. Vincenzo De Luca, poi, ha continuato spiegando che è stato dato mandato anche alle aziende sanitarie per l'individuazione di alberghi Covid da utilizzare per tutti quei soggetti asintomatici.

Questi provvedimenti sono stati presi a seguito di nuovi casi di contagio da coronavirus negli ultimi giorni.

La curva epidemiologica è risalita nei giorni scorsi, anche se non sono numeri preoccupanti

Dopo diverse settimane in cui non si sono riscontrati casi, infatti, la situazione si è leggermente aggravata e nella giornata di giovedì 23 luglio la regione ha contato la positività di 16 tamponi. Numeri non ancora allarmanti, ma per evitare che la curva del contagio ritorni a salire, la Campania ha deciso di mettere in atto questi provvedimenti.