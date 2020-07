Ieri pomeriggio intorno alle 14, un padre e la sua bambina di un anno e mezzo sono caduti accidentalmente in un pozzo a Castrocielo, in provincia di Frosinone. La piccola attualmente si trova nell'ospedale Gemelli di Roma e riporta una frattura al cranio, ma le sue condizioni non sono gravi. Il padre, invece è stato trasportato in codice arancione all'ospedale di Cassino.

Le dinamiche dell'accaduto

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo, un 42enne residente a Colfelice, si stava recando, con in braccio la figlioletta di 18 mesi, in una ferramenta situata nei pressi del casello autostradale.

Improvvisamente il coperchio in cemento di un pozzo usato per la raccolta dell'acqua piovana si è rotto e i due sono caduti al suo interno, facendo un volo di due metri e mezzo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cassino, che hanno estratto l'uomo e la sua bambina dalla buca, i quali sono stati successivamente soccorsi dai sanitari, giunti a bordo di ambulanze dell'Ares 118 e di un elicottero. La piccola, in via iniziale è stata trasportata con un elisoccorso all'ospedale di Frosinone, ma poi è stata trasferita al Gemelli di Roma. Al momento non è in pericolo di vita: riporta una frattura cranica ed è stata sottoposta ad un intervento. Suo padre invece non ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato all'ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Le indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Aquinio e Pontecorvo, insieme al magistrato di turno in Procura, che hanno sottoposto tutta la zona a sequestro A loro spetterà il compito di indagare sulla vicenda per fare luce sulle cause dell'incidente, attribuendo eventuali responsabilità.

Pare che la buca fosse coperta da un coperchio con sopra un telo e che l'uomo non se ne sarebbe accorto e ci avrebbe camminato sopra per raggiungere l'attività commerciale adiacente al casello.

Un episodio analogo è accaduto il 16 febbraio a Torre, una frazione di Fucecchio a Firenze, dove il tappo che copriva un pozzo ha ceduto mentre una bimba di otto anni stava giocando proprio lì sopra.

Secondo le ricostruzioni effettuate dai carabinieri, la bambina si trovava dietro casa sua, all'interno di un terreno privato ed era salita sulla copertura del pozzo che la sua famiglia utilizzava per irrigare i campi, cadendo al suo interno. Ma lo zio che era con lei si è immediatamente accorto dell'accaduto e l'ha prontamente recuperata, salvandola. La bambina è stata poi trasportata all'ospedale di Empoli, dove è stata sottoposta a dei controlli, ma non ha riportato lesioni ed è stata dimessa in giornata.