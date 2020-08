Dalla Protezione Civile giungono i nuovi aggiornamenti in merito alla diffusione del coronavirus nelle regioni italiane. Stando a quanto riportato, in data odierna i nuovi positivi sono 1.210 e il totale da inizio epidemia ammonta a 259.345 (compresi anche i decessi e le guarigioni). Sette le vittime nelle ultime 24 ore, per un totale pari a 35.437, mentre i guariti totali salgono a 205.470, 267 in più di ieri.

Aggiornamento regionale coronavirus del 23 agosto

Quello che segue è l'aggiornamento della diffusione regionale del coronavirus:

Lombardia : nella regione più colpita dalla pandemia oggi vi sono 239 nuovi infetti, per un totale pari a 98.316;

: nella regione più colpita dalla pandemia oggi vi sono 239 nuovi infetti, per un totale pari a 98.316; Emilia Romagna : a causa dei 127 nuovi positivi il totale si porta a 30.915;

: a causa dei 127 nuovi positivi il totale si porta a 30.915; Veneto : più 145 casi, 21.955 il totale da inizio epidemia;

: più 145 casi, 21.955 il totale da inizio epidemia; Piemonte : sono 42 i nuovi contagiati e il totale è pari a 32.343;

: sono 42 i nuovi contagiati e il totale è pari a 32.343; Marche : a causa dei cinque nuovi positivi il totale si porta a 7.110;

: a causa dei cinque nuovi positivi il totale si porta a 7.110; Liguria : 28 nuovi infetti, 10.645 il totale;

: 28 nuovi infetti, 10.645 il totale; Campania : i 138 nuovi positivi fanno salire il totale a 5.722;

: i 138 nuovi positivi fanno salire il totale a 5.722; Toscana : i casi nuovi accertati sono 59 e il totale cresce a 11.175;

: i casi nuovi accertati sono 59 e il totale cresce a 11.175; Sicilia : l'isola registra una crescita di 35 nuovi positivi e il totale si porta a 4.002;

: l'isola registra una crescita di 35 nuovi positivi e il totale si porta a 4.002; Lazio : i nuovi casi sono 184 e il totale ammonta a 9.947;

: i nuovi casi sono 184 e il totale ammonta a 9.947; Friuli Venezia Giulia : in 24 ore in questa regione si registra un incremento di 24 nuovi malati e il totale sale a 3.640;

: in 24 ore in questa regione si registra un incremento di 24 nuovi malati e il totale sale a 3.640; Abruzzo : il totale sale di 21 nuovi infetti ed è pari a 3.648;

: il totale sale di 21 nuovi infetti ed è pari a 3.648; Puglia : per effetto dei 33 nuovi contagi il totale ammonta a 5.025;

: per effetto dei 33 nuovi contagi il totale ammonta a 5.025; Umbria : a causa dei 19 nuovi positivi al Covid-19, il totale si porta a 1.639;

: a causa dei 19 nuovi positivi al Covid-19, il totale si porta a 1.639; Provincia Autonoma di Bolzano : più 13 contagi in un giorno, 2.869 il totale;

: più 13 contagi in un giorno, 2.869 il totale; Calabria : otto nuovi contagiati portano il totale a 1.398;

: otto nuovi contagiati portano il totale a 1.398; Sardegna : sull'isola il totale subisce un incremento di 81 nuovi infetti e si porta a 1.734;

: sull'isola il totale subisce un incremento di 81 nuovi infetti e si porta a 1.734; Valle D'Aosta : anche oggi nessun nuovo caso, 1.221 il totale;

: anche oggi nessun nuovo caso, 1.221 il totale; Provincia Autonoma di Trento : sono tre i nuovi infetti, 5.028 il totale;

: sono tre i nuovi infetti, 5.028 il totale; Molise : in data odierna si registra un solo nuovo positivo e il totale sale a 511;

: in data odierna si registra un solo nuovo positivo e il totale sale a 511; Basilicata: nella regione meno colpita dal Coronavirus

Oltre 800.000 morti per coronavirus nel mondo

I morti per coronavirus su scala globale sono saliti a 810.000 su un totale di contagiati pari a 23.413.000.

Nella giornata del 22 agosto si sono registrati 5.349 decessi nel mondo. I guariti sono ormai 16 milioni, mentre gli attualmente positivi sono 6.660.000 di cui 61.700 versano in gravi condizioni. In America del Nord i contagi totali hanno raggiunto quota 6.903.000 e le vittime sono 258.800. In Asia i malati salgono a 6.236.000 e i decessi a 129.300. In America Latina i morti sono 187.767 su un totale di 5.717.000 persone che hanno contratto il virus. In Europa i contagi sono circa 3.345.000 mentre i deceduti per Covid-19 sono oltre 205.000. In Africa si contano 1.183.000 casi di coronavirus da inizio pandemia (27.652 i morti), mentre in Oceania i positivi sono 27.196 con "solo" 529 decessi.

Le dieci nazioni con il più alto numero di casi di coronavirus

I dieci Paesi con il maggior numero di positivi sono: