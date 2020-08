Ilary Blasi ha postato nelle sue storie di Instagram un messaggio molto critico contro il settimanale di gossip e cronaca rosa Gente. Il messaggio, rivolto principalmente alla direttrice della rivista Monica Mosca, condanna la sessualizzazione e la mercificazione del corpo delle donne, in particolare delle adolescenti. A questa fascia di età appartiene anche sua figlia Chanel di 13 anni. La moglie dell'ex calciatore della Roma Francesco Totti non ha condiviso la scelta di mettere in copertina il lato B di sua figlia. La ragazza è stata fotografata in costume mentre si fa un bagno in mare insieme al padre.

Totti e Ilary furiosi per la foto di Chanel in copertina sul settimanale Gente

Nel messaggio, condiviso pienamente anche da Francesco Totti, Ilary Blasi si è rivolta alla direttrice della rivista Gente Monica Mosca che, secondo lei e Francesco Totti, avrebbe dimostrato poca sensibilità scegliendo di mettere in copertina il lato B di sua figlia minorenne Chanel senza preoccuparsi del problema sempre della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti. Sulla copertina il volto di Chanel è pixellato, ma il lato B è in primo piano. Totti e Ilary Blasi non hanno nemmeno apprezzato il titolo in cui si parla di Chanel come "la gemella di mamma Ilary".

Solidarietà a Ilary Blasi e Francesco Totti dai follower

Sfogliando quel numero di Gente si trova poi un lungo servizio che accompagna e descrive lo scatto al centro delle polemiche. Chi ha curato il pezzo ha scritto che la figlia di Totti diventerà più bella di mamma Ilary e le farà concorrenza. Totti e Blasi hanno ricevuto la solidarietà di moltissimi follower.

Tanti hanno suggerito loro di querelare il settimanale. Altri hanno invece dichiarato che la foto in copertina è alquanto inopportuna e volgare perché si tratta di una minorenne.

Sulla questione è intervenuto, nelle scorse ore, anche il Telefono Azzurro, ricordando la necessità di tutelare bambini e adolescenti quando finiscono sotto la lette d'ingrandimento dei mezzi di comunicazione e di rispettare la loro immagine e la loro privacy.

La direttrice di Gente Monica Mosca ha commentato l'accaduto, dicendosi "dispiaciuta e amareggiata per le reazioni generate dalla pubblicazione della foto di Francesco Totti e della figlia Chanel, scattate in spiaggia". La giornalista ha poi aggiunto che, nel suo lavoro, ha sempre avuto come obbiettivo "valorizzare le donne e più in generale sostenere i valori della famiglia". Secondo Mosca questo era l'intento di quella copertina che quindi, nelle intenzioni della direttrice, avrebbe "voluto semplicemente ritrarre la famiglia Totti in un momento di normalità".