Un incidente stradale si è verificato nella notte del 2 agosto nel territorio comunale di Veglie, in provincia di Lecce. Secondo quanto riferisce la stampa locale, un'auto si è ribaltata lungo la strada che dalla marina di Torre Lapillo conduce a San Pancrazio Salentino, cittadina dell'hinterland della provincia di Brindisi. La vittima dell'incidente stava tornando a casa dopo una serata trascorsa sul litorale ionico, quando intorno alle ore 3:30 ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada nei pressi della via per Monteruga. Per motivi di privacy le generalità dell'uomo non sono state rese note.

Conducente ha riportato lesioni alla schiena

Il conducente della vettura ha riportato varie lesioni alla schiena che hanno preoccupato non poco i sanitari del 118. L'uomo non è comunque in pericolo di vita e si trova attualmente ricoverato presso l'ospedale Antonio Perrino di Brindisi, dove viene tenuto sotto costante osservazione. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Campi Salentina, i quali hanno anche proceduto ad effettuare i rilievi del caso. Spetterà adesso ai militari dell'arma chiarire che cosa sia successo nella notte del 2 agosto sulla strada che conduce a Torre Lapillo. Dopo l'impatto l'auto si è ridotta ad un groviglio di lamiere, per cui è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, giunti dal vicino distaccamento di Veglie.

I pompieri hanno, in seguito, proceduto ad estrarre il ferito dalle lamiere con molta attenzione, viste anche le sue condizioni. I medici del 118 lo hanno poi issato sulla barella spinale (strumento necessario in questi casi) trasportandolo in ospedale con codice rosso. Il personale ospedaliero gli ha riscontrato una doppia frattura, sia vertebrale che spinale.

Incidente avvenuto a poche ore da un altro sinistro mortale

Quanto accaduto nel territorio di Veglie non è il primo episodio del genere che si verifica in questi giorni nel Salento. Il 1° agosto, infatti, un uomo di 54 anni, originario di Martano, ha perso la vita sulla strada che collega Borgagne (frazione di Melendugno) con la marina di Sant'Andrea.

La vittima viaggiava in sella a una moto di grossa cilindrata, una Ducati Brutale, quando all'ingresso di una curva ha impattato frontalmente con una Fiat Punto condotta da una donna originaria di Carpignano Salentino. Con il motociclista viaggiava anche una donna tailandese, rimasta ferita gravemente. Nessuna conseguenza importante vi è stata per la signora che conduceva la Fiat Punto. Anche su quest'ultimo episodio sono ancora in corso i relativi accertamenti da parte delle forze dell'ordine.