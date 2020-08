Il corpo di una donna sfigurato e in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto oggi, 8 agosto, nei boschi di Caronia, in provincia di Messina. Il corpo era a 500 metri dal punto in cui lunedì scorso è sparita la dj torinese Viviana Parisi, 43 anni, con il figlio Gioele di 4 anni, a seguito di un lieve incidente sull'autostrada A 20 Messina-Palermo.

Sulla scomparsa di Viviana Parisi, la procura di Patti ha aperto un'inchiesta. Il procuratore capo, Angelo Cavallo, l'ha definito uno dei casi più difficili che si sia trovato ad affrontare. Le circostanze sembrano dargli ragione: a sviare le indagini, si era aggiunto ieri un altro caso di scomparsa.

Viviana Parisi, aggiornamenti preoccupanti

Oggi pomeriggio intorno alle 15, l'unità cinofila dei vigili del fuoco, al lavoro da sei giorni con una task force di 70 persone, ha scoperto un corpo di donna dal volto irriconoscibile, probailmente perché sfigurato da animali selvatici. Era tra gli alberi di una boscaglia nei pressi del viadotto di Caronia sull'A20. Sul posto, sono giunti medico legale e forze dell'ordine.

Negli stessi luoghi del ritrovamento, lunedì mattina si sono perse le tracce di Viviana Parisi e del figlio Gioele. Alle 11 e 30 di lunedì, la donna che abita a Venetico, piccolo paese nel messinese, con il marito, il dj Daniele Mondello, di 45 anni, dopo aver preparato il sugo per il pranzo, era uscita di casa.

Aveva detto che sarebbe andata nella vicina Milazzo a compare un paio di scarpe per il bambino. Invece, ha percorso circa cento chilometri di autostrada, direzione Palermo, ed ha abbandonato l'auto, una Opel corsa grigia, dopo un incidente di lieve entità con un furgone su cui viaggiava un gruppo di operai.

Sulle prime, sembrava non si potesse stabilire un collegamento tra questo ritrovamento e la scomparsa della dj con il figlio. A complicare le cose, infatti, c'era stata ieri, un'altra denuncia di scomparsa in zona: quella di una donna di 43 anni, sparita da Castel di Lucio che dista 21 chilometri da Caronia, a seguitro di una lite familiare.

Ma la signora, madre di tre figli, poche ore fa è tornata a casa.

La donna trovata morta, giaceva nella boscaglia con il viso rivolto in giù, indossava pantaloncini jeans, maglietta grigia, ed era a piedi nudi. Un paio di scarpe da ginnastica bianche erano a poca distanza da lei. La polizia scientifica ha iniziato le procedure per identificare il corpo: gli elementi corrisponderebbero alla descrizione di Viviana Parisi, ma del bambino non c'è nessuna traccia. Mentre proseguono le ricerche nell'area del ritrovamento del cadavere, la polizia è andata a Venetico nella casa di Viviana Parisi e Daniele Mondello ed ha prelevato un computer e alcuni oggetti personali della donna e del bimbo per confrontare il Dna.

Il marito è stato ascoltato dagli inquirenti

Viviana Parisi, anomalie del caso

Angelo Cavallo, procuratore capo di Patti che conduce le indagini, ha parlato delle anomalie del caso. La più vistosa: 20 minuti di buco nel tragitto fatto da Viviana Parisi lunedì mattina da quando è partita da Venetico. La donna, invece di fermarsi a Milazzo come annunciato al marito, ha imboccato l'autostrada in direzione Palermo, per poi uscire allo svincolo di Sant' Agata, senza pagare il pedaggio.

Nel paese di Sant' Agata è stata ferma per 20 minuti, durante i quali non si sa cosa abbia fatto. Poi è ripartita, ha ripreso l'autostrada fino all'incidente. "Non ci sono testimoni che ce lo confermino - ha detto Cavallo intervistato da La Stampa - E purtroppo non ci sono registrazioni video: le videocamere dell'autostrada sono tutte guaste e i caselli sono automatici.

tanne che all'inizio del viaggio. A Milazzo in macchina c'era lei con il figlio".

Viviana Parisi, avvistamenti e appelli

Nei giorni scorsi, ci sono stati presunti avvistamenti di Viviana Parisi con il figlio. Mariella Modello, la cognata, ha raccontato al programma Chi l'ha visto? di aver ricevuto cinque segnalazioni dal parco giochi di Giardini Naxos. L'ultima, venerdì mattina: la donna sarebbe stata vista seduta su un muretto con Gioele. Alcuni dettagli riferiti, ai parenti erano parsi attendibili: in particolare, la descrizione di un bambino con la frangetta storta. Proprio come l'ha Gioele a cui alcuni giorni fa la mamma l'ha tagliata così.

La cognata giovedì ha riferito che Viviana ha un sole tatuato su una spalla, ha lanciato un appello alla donna chiedendole di tornare a casa.

Ha poi raccontato che Viviana non stava bene durante il lockdown, era molto spaventata e depressa, aveva cominciato a pregare, leggeva la Bibbia. Aveva avuto una sorta di esaurimento ed era stata anche portata all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. Analogo appello era stata fatto mercoledì con un video messaggio dal marito che si è poi chiuso nel silenzio.