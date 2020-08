Viviana Parisi, 43 anni, sarebbe stata vista con il figlio di quattro anni, Gioele, in un parco giochi a Giardini Naxos, comune in provincia di Messina, come riporta Messina Today. Si infittisce il mistero sulla scomparsa della dj di origini torinesi che con il marito, Daniele Mondello, e il figlio abita a Venetico, paese nel messinese.

Dallo scorso lunedì, lei e il bambino con cui era uscita, sembrano svaniti nel nulla. Al marito aveva detto che sarebbero andati a Milazzo. Invece, la sua auto è stata trovata sull'A20, autostrada che da Messina conduce a Palermo, all'altezza di Caronia, accostata a un guardrail dopo un lieve incidente.

Viviana Parisi, l'avvistamento

É al vaglio degli inquirenti il racconto fatto da un ragazzo di Giardini Naxos. La sera del 4 agosto, a distanza di 24 ore dalla scomparsa di mamma e figlio, il testimone avrebbe visto Viviana Parisi con il figlio Gioele in un parco giochi locale. Il teste avrebbe fornito una descrizione compatibile sia della mamma che del figlio. Della donna, avrebbe detto che indossava un vestito lungo, circostanza confermata dai familiari perché l'abito descritto sarebbe simile a quelli che la donna usa. Gioele, poi, secondo il racconto del teste, avrebbe avuto un'acconciatura particolare. Sarebbe credibile anche questa descrizione, perché i parenti avrebbero riferito agli inquirenti che la mamma gli avrebbe tagliato i capelli lasciandogli la frangetta un po' storta.

L'avvistamento sarebbe stato confermato da due dipendenti del parco giochi. Ma la famosa località turistica in provincia di Messina dista quasi 200 chilometri dal luogo in cui la donna ha lasciato la sua Opel. Tra le molte stranezze e i punti oscuri del caso, c'è da capire come avrebbero fatto mamma e figlio a raggiungere Giardini Naxos, incamminandosi a piedi su un'autostrada in una mattina agostana di caldo torrido.

Gli inquirenti ipotizzano che che Express Viviana, nome d'arte della dj, sia salita con il figlio su un'altra vettura. Se così fosse, i casi sarebbero due: o che si siano uniti a un complice, o ad uno sconosciuto. I vigili del fuoco hanno ricontrollato la rete che costeggia l'autostrada e non ci sono varchi.

Ritengono impossibile che la donna con un bambino piccolo abbia potuto superare, oltre che il guardrail, una rete alta un metro e mezzo. "Neanche Rambo ce l'avrebbe fatta", dicono.

Viviana Parisi, il video appello del marito

Daniele Mondello ha scelto di utilizzare la sua pagina Facebook in cui fino allo scorso lunedì pubblicizzava la sua attività di dj 'hardstyle', per inviare un video messaggio alla moglie. Si rivolge a lei invitandola a tornare a casa. "Non c'è nessun problema, hai fatto solo un piccolo incidente", le dice aggiungendo che la aspettano tutti a braccia aperte. La prega di tornare anche perché non può immaginare che stia fuori casa sprovvista di soldi e documenti. "Ti aspetto, ti amo, mi mancate tantissimo", conclude il marito.

Prima di questo appello, c'era stato quello congiunto di familiari e forze dell'ordine che hanno anche diffuso la foto della donna. Un nuovo invito della polizia stradale è rivolto agli automobilisti che lo scorso 3 agosto, verso le 11 e 30 si siano trovati a passare sul viadotto Pizzo Turda dove è stata trovata l'auto di Viviana Parisi. La polizia invita chiunque si fosse fermato a fornirle assistenza dopo l'incidente, o possa dare informazioni utili in merito, a contattare i numeri di emergenza 112 o 113. In attesa di segnalazioni e di accertare se la donna avvistata sia veramente Viviana Parisi, l'unica cosa certa pare essere che la donna lunedì ha cambiato programma. Da Venetico, anziché andare a Milazzo, come annunciato al marito, si è diretta verso Palermo percorrendo un centinaio di chilometri.

Continuano intanto, per il quarto giorno consecutivo, le ricerche che impegnano una task force di 70 uomini. Vigili del fuoco con elicottero e droni, forze dell'ordine, protezione civile e volontari setacciano il territorio. Di supporto, anche unità cinofile: i cani, finora, non avrebbero trovato tracce utili. Ieri, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno scandagliato due laghetti nella zona ma senza esito.

Viviana Parisi, 'Mi sono chiusa in un bunker'

La procura di Patti ha avviato un'indagine affidata alla Polstrada che ha sentito il marito e i familiari. Secondo il racconto di Mondello, anche lui dj, tra lui e la moglie con cui faceva spesso coppia dietro la consolle nelle discoteche di zona, non ci sarebbe stato alcuno screzio.

Sarebbe caduta in depressione durante il lockdown fino ad assumere farmaci, manifestando spesso l'esigenza di tornare dai genitori a Torino. In uno dei post in cui si sfogava pubblicamente, Viviana Parisi scriveva: "Due anni fa mi sono totalmente ancora più estraniata, allontanata, chiusa in un bunker”. Escluso il gesto sconsiderato, questi messaggi potrebbero contenere la chiave del mistero.