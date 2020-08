Un ragazzo di 26 anni, Guglielmo Valenza, ha perso la vita in un incidente a Marina di Ginosa, in provincia di Taranto. La vittima viaggiava su una moto Enduro quando si è scontrato con una Opel Corsa. Il guidatore dell'auto è gravemente ferito all'ospedale Ss Annunziata di Taranto. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti.

Guglielmo Valenza è deceduto a 26 anni dopo un grave incidente in moto, avvenuto il 14 agosto intorno alle13:00. La sua Enduro Ktm si è scontrata con una Opel Corsa in contrada Marinella, a Marina di Ginosa.

Lo schianto, avvenuto nei pressi del ponte del fiume Galasso, ha provocato il decesso del centauro e il grave ferimento dell'automobilista, ricoverato presso la struttura ospedaliera Ss Annunziata di Taranto. Al momento dell'incidente erano presenti anche gli altri occupanti dell'autovettura, in stato confusionale per il grave accaduto, che hanno atteso l'arrivo del 118. Il personale sanitario, giunto sul posto, ha tentato di salvare la vita al 26enne, effettuando diverse manovre di rianimazione. Per Guglielmo Valenza, purtroppo, non c'è stato niente da fare. Il giovane di Marina di Ginosa lascia un figlio di 5 anni e la sua compagna. Tutta la comunità della piccola cittadina in provincia di Taranto è sconvolta per l'improvvisa perdita del giovane padre di famiglia e si è stretta attorno al dolore di tutti coloro che lo conoscevano bene.

Appena appresa la drammatica notizia, in molti si sono riversati in strada, sul luogo della tragedia, per esprimere la propria solidarietà nei confronti del giovane.

I carabinieri della stazione locale, subito dopo l'incidente, hanno provveduto ad avviare i rilevamenti per la ricostruzione della dinamica.

Non è ancora chiaro come sia avvenuto il terribile schianto che ha strappato la vita a Guglielmo Valenza.

Quello accaduto a Marina di Ginosa non è l'unico episodio di sangue sulle strade tarantine. Nella serata di ieri, 14 agosto, un altro grave incidente ha sconvolto la comunità.

Una coppia di 34 e 38 anni che viaggiava su una moto si è scontrata sulla strada che collega Martina Franca a Locorotondo. I due motociclisti hanno perso la vita. Il fratello dell'uomo era deceduto appena 15 giorni fa, a causa di un malore. Anche in questo caso le vittime lasciano un bambino piccolo, questa volta di un anno, battezzato soltanto pochi giorni prima. Si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente.