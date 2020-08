Uno dei temi che da sempre catalizza l'interesse dell'essere umano è sicuramente quello degli avvistamenti degli UFO, ovvero i cosiddetti oggetti volanti non identificati che spesso vengono attribuiti alla presenza degli alieni. Da ieri, venerdì 14 agosto, sul tema indagherà anche una divisione del Pentagono, ovvero il quartier generale del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti. La motivazione di questa scelta è che i fenomeni aerei non identificati potrebbero potenzialmente "rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti".

L'obiettivo del lavoro sarà quello di indagare per conoscere il fenomeno

Il Governo degli Stati Uniti ha pensato di costituire questa divisione particolare con l'obiettivo di indagare per comprendere e alla fine conoscere il fenomeno legato agli avvistamenti degli oggetti volanti non identificati. Secondo quanto comunicato dal New York Times, la divisione (chiamata Uap, ovvero Unidentified Aerial Phenomenon) sarebbe anche pronta a rendere pubbliche alcune delle sue scoperte sul tema. La task force avrà poi anche come obiettivo quello di catalogare tutti i fenomeni di avvistamenti di questi oggetti, per poi analizzarli alla ricerca di eventuali elementi che potrebbero servire per comprenderli.

Il timore delle autorità è che dietro tali oggetti potrebbero esserci dei governi stranieri. Secondo quanto scritto nel rapporto, infatti, la commissione dovrà cercare la presenza di "eventuali collegamenti tra Ufo e governi stranieri avversari" in modo da conoscere possibili "minacce per i beni e le installazioni militari" degli Stati Uniti.

Alcuni membri del Congresso Usa avevano espresso preoccupazione per la presenza di Ufo

Secondo quanto dichiarato dalla Cnn, alcuni membri del Pentagono e del Congresso degli Stati Uniti già da tempo avevano dichiarato la loro preoccupazione per la presenza di questi oggetti volanti non identificati sopra lo spazio aereo di competenza di basi militari statunitensi.

Cosa che potrebbe mettere a rischio l'attività dei jet militari, oltre che potenzialmente l'incolumità dei piloti. Sull'origine degli Ufo, al momento, non si hanno ancora certezze né consenso nelle ipotesi. Secondo alcuni, infatti, tali oggetti non sarebbero altro che dei droni azionati da paesi Esteri con l'obiettivo di spiare e raccogliere informazioni. Una minaccia molto "umana", dunque.

Il Congresso era intervenuto sul tema già lo scorso giugno, quando il Comitato per i servizi di intelligence del Senato statunitense votò affinché il Pentagono e più in generale l'intelligence rendessero pubblici i rapporti degli eventuali incontri avvenuti con gli Ufo. Tale decisione arrivò in seguito alla pubblicazione del Pentagono di tre video che mostrano piloti militari statunitensi imbattersi in prima persona con questi oggetti.