Un rapinatore è entrato in azione nella mattinata di oggi 11 settembre presso la farmacia situata in piazza Raffaello nel rione Sant'Elia di Brindisi. Secondo quanto riferiscono i media locali, l'episodio si è verificato intorno alle ore 10:00, momento della giornata in cui nella zona c'era molta gente. Da quanto appreso, l'autore del misfatto sarebbe fuggito a piedi. L'uomo sarebbe stato armato anche di un coltello da cucina con cui avrebbe minacciato i dipendenti dell'esercizio commerciale. Il malfattore si sarebbe poi dileguato con un bottino pari a qualche centinaio di euro.

Sul posto si è recata la polizia di Stato

Sul luogo sono giunti immediatamente gli agenti della polizia di Stato, unitamente ai colleghi della Scientifica che hanno proceduto ai rilievi del caso. Al momento sono in corso le indagini degli investigatori, che stanno cercando di risalire all'identità del rapinatore. Non si sa se quest'ultimo abbia agito grazie anche ad un complice che lo aspettava poco distante. La testata giornalistica locale Brindisi Report ha pubblicato anche il video dei rilievi effettuati dalle forze dell'ordine all'interno della farmacia. Piazza Raffaello è la zona centrale del quartiere Sant'Elia, che si trova alla periferia sud del capoluogo di provincia pugliese. Durante la rapina nessuno è rimasto ferito.

In queste ore successive all'accaduto i poliziotti stanno esaminando con cura le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza installate nella zona: non è escluso, infatti, che gli occhi elettronici delle attività commerciali vicine e delle abitazioni abbiano ripreso i momenti in cui è avvenuto il furto.

Il rapinatore, come già detto in apertura, si è dato alla fuga a piedi nelle vie limitrofe.

Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine

La polizia sta ancora indagando sull'accaduto e non è escluso che nelle prossime ore possano conoscersi ulteriori particolari sulla vicenda. Quanto accaduto questa mattina al rione Sant'Elia non è l'unico episodio che si è verificato in Puglia in questi ultimi giorni.

Il 10 settembre scorso alcuni rapinatori sono entrati in azione in un bar di Cerignola, in provincia di Foggia. In quest'ultimo episodio i malviventi hanno sorpreso i due addetti agli incassi delle slot machine all'improvviso. I dipendenti dell'attività commerciale avevano in mano il sacchetto contenente l'incasso delle 'macchinette' che gli è stato praticamente strappato di mano. I due sono caduti a terra e non hanno potuto reagire all'azione fulminea dei rapinatori. Sul posto, così come accaduto questa mattina a Brindisi, si sono recati gli agenti della polizia di Stato per poter effettuare i rilievi del caso.