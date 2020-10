Una donna 58enne di origini francesi è stata trovata senza vita a Brindisi all'interno della sua auto, una vecchia Renault Scenic. La signora, secondo quanto si apprende dai media locali, era una senzatetto. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri 26 ottobre intorno alle ore 14:30 in viale Arno, vicino al cimitero comunale. A notare la vittima esanime all'interno del veicolo è stato un passante che ha immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i quali hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

La donna non aveva mai chiesto l'elemosina

Il corpo della 58enne giaceva sul sedile dal lato del guidatore.

Le autorità hanno quindi chiamato il medico legale per poter appurare le cause del decesso. Sin dai primi esami effettuati si è stabilito che la signora sarebbe deceduta a causa di un malore. Alcune persone che lavorano presso il cimitero hanno riferito di aver visto la vittima un paio di giorni addietro. Lì vicino c'è anche una parrocchia che la 58enne avrebbe frequentato alcune volte. Tutti la descrivono come una persona abbastanza discreta che non chiedeva mai l'elemosina. "Non ha mai dato fastidio a nessuno", così ha commentato un'abituale frequentatrice del camposanto. Nei mesi precedenti la donna era stata vista in altre zone della città, ma ormai da tre mesi la sua auto era parcheggiata in viale Arno.

Nel veicolo le forze dell'ordine hanno trovato coperte e indumenti, cose necessarie quindi che servivano alla signora per poter sopravvivere fra stenti e privazioni. La notizia di quanto accaduto si è diffusa sin da subito nel capoluogo di provincia adriatico. Viale Arno è poi un'arteria stradale ad alta percorrenza e da lì si raggiunge infatti la zona industriale di Brindisi e il porto della città adriatica.

Rimani informato sui nuovi focolai

e contrasta la diffusione del Covid-19 Proteggi la tua famiglia e il tuo lavoro dal Covid.

Iscriviti ora

Al Comune non è mai giunta una segnalazione

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale Brindisi Report, al dipartimento dei Servizi Sociali dell'amministrazione comunale non è mai giunta una segnalazione circa le condizioni di disagio sociale in cui versava la signora. Tra l'altro non sono note le vicissitudini che hanno portato la donna a trasferirsi in Puglia dal suo Paese d'origine, la Francia appunto.

Non si sa, inoltre, se l'auto non fosse più funzionante a causa di problemi tecnici, oppure se la sfortunata 58enne non avesse più i soldi per poter rifornire il mezzo di carburante. Sul caso comunque continuano le indagini da parte degli inquirenti, che vogliono assolutamente vederci chiaro su questa vicenda. Si attendono quindi ulteriori riscontri da parte degli investigatori. Per motivi di privacy le generalità della vittima non sono state rese note.