La curva dei contagi da Coronavirus in Italia è in leggero calo. Per questo motivo c'è già chi chiede di revocare alcune misure restrittive durante il periodo di Natale. Al contrario Andrea Crisanti - in un'intervista a Repubblica - ha ribadito il suo pensiero: in vista delle ferie di fine anno sarebbe il caso di chiudere tutto, per recuperare il tempo perso sul tracciamento e sul monitoraggio e cercare di fermare così i contagi in atto nella penisola.

La versione di Crisanti

Lo scorso 15 ottobre, il direttore di Microbiologia di Padova aveva invocato un lockdown per il periodo di Natale. Nell'intervista concessa a Il Messaggero, Andrea Crisanti aveva infatti spiegato che erano necessarie forti misure restrittive per evitare il collasso delle strutture sanitarie.

A distanza di un mese, il direttore ha ribadito il suo punto di vista. A Repubblica, Crisanti ha affermato che bisogna avere una grande fede per parlare di curva epidemiologica in calo. Il 66enne ha così cercato di fare il punto della situazione: "Se si osserva la curva dei contagi e la dinamica dei decessi, si capisce che siamo in una situazione sovrapponibile a quella di marzo". Il medico ha spiegato che durante il lockdown di marzo, i primi effetti si sono visti solo a fine aprile. Oggi invece, la situazione è completamente diversa: le chiusure non sono totali, quindi per vedere i risultati ci vorrà molto più tempo.

Per questo motivo Andrea Crisanti è tornato a parlare di un lockdown durante le festività natalizie.

Secondo il direttore di Microbiologia, grazie alle ferie di fine anno si potrebbe recuperare il tempo perso sul tracciamento e sul monitoraggio. Il 66enne sostiene che non è più necessario aumentare il numero dei tamponi processati, perché ormai i contagi da Covid-19 sono fuori controllo. Crisanti è consapevole che il periodo natalizio è sinonimo di aumento dei consumi ma la posta in gioco è troppo alta.

A tal proposito il diretto interessato ha concluso: "A gennaio saremo di nuovo in questa situazione se non in una peggiore, nel pieno della terza ondata". Il riferimento del 66enne, è ai vaccini che non saranno disponibili prima del 2021.

Walter Ricciardi: 'C'è la possibilità di evitare un lockdown generalizzato'

Nonostante l'appello dei medici ad attuare un lockdown generalizzato, Giuseppe Conte non sembra essere propenso a seguire questa via. Come dichiarato dal giornalista Marcello Sorgi a La Stampa, il presidente del Consiglio sarebbe soddisfatto dei risultati ottenuti con la divisione dell'Italia in fasce. Tuttavia, lo stesso Sorgi non ha escluso un lockdown esteso a tutta Italia.

In un intervento al Festival della Salute globale, anche il consulente del ministro Roberto Speranza, Walter Ricciardi, ha mostrato una posizione sui generis: "Se le misure fossero proporzionate alla circolazione del virus, tutte le regioni diventerebbero zone rosse.

C'è ancora una possibilità di evitare un lockdown generalizzato".