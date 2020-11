Radio Maria, la seguitissima emittente cattolica con sede ad Erba (Como), nelle scorse ore è finita nell'occhio del ciclone per via di alcune dichiarazioni rilasciate dal direttore Padre Livio Fanzaga, che in diretta ha esternato una controversa teoria sull'emergenza sanitaria in corso. "Il Covid è un progetto criminale dell'élites mondiale per ridurci a zombie e per eliminare tutti coloro che non dicono si".

Il progetto non casuale per colpire l'occidente

Mercoledì 11 novembre, Padre Livio Fanzaga, presbitero 80enne appartenente agli scolopi e direttore di Radio Maria, nel corso della trasmissione del mattino dal titolo “Lettura cristiana della cronaca e della storia” ha dunque voluto dare un'opinione, personale e più che discutibile, sicuramente contro ogni prova scientifica, dell'attuale situazione epidemiologica.

Il Coronavirus, a suo dire, non avrebbe un'origine divina, né proverebbe dal mercato di Wuhan o dai pipistrelli, ma sarebbe un progetto "non casuale" avente come obiettivo quello di colpire l'intero mondo occidentale, riducendo i suoi abitanti a zombie e realizzando, così, il nuovo mondo di Satana. "È un fatto voluto - ha sottolineato - quest'epidemia è stata provata e testata: senza che noi ne fossimo a conoscenza, una simulazione di questo genere era già stata fatta". Secondo quanto sostenuto da Padre Fanzaga, la suddetta simulazione sarebbe stata portata avanti in Brasile dalla fondazione "Bill & Melinda Gates Foundation" - creata dal noto imprenditore e programmatore informatico statunitense - ed avrebbe causato 60 milioni di morti.

Il ruolo delle élites mondiali

Il direttore di Radio Maria ha poi proseguito ad illustrare la sua teoria: “Questa epidemia è un progetto che, da sempre, io ho attribuito al Demonio". A suo dire, infatti, il maligno agirebbe sfruttando le menti criminali che hanno realizzato il coronavirus con un scopo chiaro e ben preciso.

"Questo obiettivo - ha sostenuto padre Fanzaga - è quello di creare un passaggio repentino, dopo la preparazione politica, ideologica e mass mediatica, atto a realizzare un colpo di Stato sanitario".

Sempre secondo il pensiero del religioso, l'idea a monte sarebbe quella di fiaccare l’umanità in modo da poter instaurare una dittatura cibernetica e sanitaria e creare, in questa maniera, un mondo nuovo, lontano da quello voluto dal Dio Creatore

E' bene ricordare che Padre Livio Fanzaga, all'inizio dell'epidemia diversi mesi fa, aveva dichiarato - salvo poi rettificare nel giro di pochi giorni - che il nuovo covid era una sorta ammonimento divino.