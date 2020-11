Anthony Fauci esprime alcuni dubbi sul vaccino anti coronavirus e invita a non abbandonare le misure di distanziamento sociale anche dopo essersi vaccinati. Il direttore dell’Istituto Nazionale di malattie infettive ed allergiche degli Stati Uniti d’America è stato ospite, domenica scorsa, delle rete televisiva CNN. Intervistato dal conduttore del programma ‘State of the Union’, Jake Trapper, Fauci si è detto convinto che vaccinarsi potrebbe non bastare per eliminare la minaccia rappresentata dalla Covid-19. Per questo, l’ex consigliere del presidente americano Donald Trump durante l’emergenza sanitaria, ha consigliato a tutti di rispettare comunque il distanziamento sociale e di indossare le mascherine.

Annunciati i vaccini Pfizer e Moderna

Nella giornata di domenica 15 novembre, Anthony Fauci è stato invitato negli studi della CNN per discutere dei vaccini anti Coronavirus messi a punto dalle case farmaceutiche Pfizer e Moderna. Al momento si tratta solo di annunci fatti in conferenza stampa da due aziende private. Ma le aspettative del mondo scientifico sembrano positive e ottimistiche, sia per quanto riguarda l’efficacia dei due vaccini nel prevenire l’infezione da Covid-19, sia sulla loro rapida messa in commercio in centinaia di milioni di dosi.

Social distancing, masks still necessary after getting COVID-19 vaccine: Fauci https://t.co/a6J8F2hi0L pic.twitter.com/AgsnRJBXM3 — New York Post (@nypost) November 15, 2020

L’intervista di Anthony Fauci alla Cnn: ‘Non sai quanto sia efficace per te’

Nel breve spezzone del video dell’intervista a Anthony Fauci, pubblicata dal quotidiano americano New York Post, l’immunologo non ha voluto girare troppo attorno alla questione.

“Consiglierei alle persone di non abbandonare tutte le misure di salute pubblica solo perché sono state vaccinate”, ha avvertito Fauci rispondendo ad una domanda del conduttore di ‘State of the Union’. Il medico ha motivato questa sua prescrizione con il fatto che “anche se per la popolazione generale potrebbe essere efficace dal 90 al 95%, non sai necessariamente per te quanto sia efficace”.

Fauci: ‘Quando mi vaccinerò non abbandonerò misure di salute pubblica’

Anthony Fauci ha inoltre voluto comunicare la sua sensazione personale sul vaccino. Nel momento in cui arriverà il suo turno a vaccinarsi, ha affermato, “non abbandonerò completamente le misure di salute pubblica”. Questo perché, ha aggiunto per completare il discorso, “posso sentirmi più rilassato essenzialmente non avendo il rigore che abbiamo in questo momento, ma penso che abbandonarlo completamente non sarebbe una buona idea”.

Insomma, l’ex consigliere di Trump per l’emergenza coronavirus, consiglia di mantenere distanziamento sociale e mascherina anche dopo essersi vaccinati.