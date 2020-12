Paolo Rossi è scomparso all'età di 64 anni. A darne l'annuncio è stata la moglie Federica Cappelletti su Facebook. La donna per ricordare l'ex attaccante della Nazionale ha postato una foto con "Pablito" ed ha spiegato che nessuno sarà come lui.

Le cause del decesso

Paolo Rossi si è spento all'ospedale Le Scotte di Siena. Da tempo l'ex calciatore era ricoverato a causa di un peggioramento dello sue condizioni di salute. Da un paio di anni a questa parte "Pablito" lottava contro un male incurabile: un tumore ai polmoni. Circa tre mesi fa Rossi era stato sottoposto anche ad un intervento chirurgico.

Per via della sua riservatezza Paolo non aveva mai parlato in pubblico delle sue condizioni di salute. A sapere come stava realmente erano solo gli amici più stretti.

La carriera professionale di Rossi è sbocciata grazie ai Mondiali del 1982 svolti in Spagna. Il tecnico Enzo Berzot decise di puntare su di lui tanto da convocarlo, nonostante nei due anni precedenti giocò solo tre partite a causa di una squalifica per calcioscommesse.

Dopo i tre gol rifilati al Brasile, due alla Polonia e uno alla Germania contribuì a portare l'Italia sul tetto del mondo. Alla Juve vinse molti trofei mentre al Milan ebbe una breve e sfortunata parentesi. Grazie all'impresa fatta nel Mondiale, nel 1982 "Pablito" ottenne il Pallone d'Oro.

Il ricordo della moglie

Federica Cappelletti su Facebook ha condiviso uno scatto insieme all'ex calciatore. Nella didascalia la donna ha contenuto il suo dolore, ma al tempo stesso ha scritto una vera e propria dedica d'amore: "Per sempre". La giornalista poi ha proseguito: "Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale. Dopo di te il nulla assoluto".

Paolo e Federica si erano conosciuti nel 1998. Dopo essere stati fidanzati per 12 anni, i due avevano deciso di convolare a nozze. Nel 2010 era stato organizzato un primo matrimonio in Campidoglio a Roma, ma successivamente i due coniugi avevano rinnovato la promessa nuziale alle Maldive. Intervistato dal settimanale Chi, "Pablito" aveva confidato di avere pianto come un bambino per avere portato all'altare la sua Federica.

Dalla loro unione sono nati due figlie: Maria Vittoria che ha 10 anni e Sofia 8. Federica Capelletti amava follemente l'ex attaccante della Nazionale Azzurra, tanto che nelle interviste raccontava di non essere presa dal personaggio ma dall'uomo che era "Pablito". Capelletti aveva chiosato: "Per me Paolo è l'uomo che mi fa trovare i bigliettini disseminati per casa e scrive tante lettere d'amore".

Prima di sposare la giornalista, Paolo Rossi aveva sposato Simonetta Rizzatto. Dal primo matrimonio, l'ex calciatore aveva avuto il primogenito Alessandro.