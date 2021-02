Il 17 febbraio un altro capo della criminalità organizzata è deceduto per malattia. Si tratta del boss della Nuova Camorra Organizzata Raffaele Cutolo detto 'O professore', per via della sua innata capacita organizzativa che gli ha permesso di scalare in tempi brevi i gradini per arrivare all'apice della criminalità campana. Una setticemia del cavo orale ha provocato l'arresto del suo cuore nello stesso carcere, quello di Parma, dove è morto il 'capo dei capi', il corleonese Salvatore Riina.

La carriera criminale del 'professore'

Sembra che Fabrizio De André si sia ispirato a lui per comporre una delle sue canzoni più belle, Don Raffaé, mettendo in risalto la sua figura carismatica anche nelle carceri in cui è stato detenuto.

La sua carriera è stata costellata da numerosi omicidi, ma soprattutto la sua storia criminale si sarebbe incrociata, secondo diverse fonti, con il delitto politico più famoso d'Italia, ossia il rapimento e l' assassino dell'allora presidente della Democrazia Cristiana l'onorevole Aldo Moro, ucciso nel maggio del 1978. Un segreto, come tanti altri che ha custodito gelosamente, che si è portato con sé con la sua morte. Sarebbe stato anche appurato il suo coinvolgimento nel 1981 nella liberazione di uno dei fedelissimi del potentissimo ministro campano della Dc Antonio Gava, l' allora assessore regionale Ciro Cirillo. 'Don Raffaele' ha avuto il coraggio criminale di mettere d'accordo nel corso del tempo i vari clan presenti in Campania, dando il via ad una organizzazione malavitosa denominata Nuova Camorra Organizzata, per poter controllare tutti i traffici illeciti ed anche gli appalti pubblici come quello della ricostruzione del terremoto in Irpinia del 1980.

Tutto questo lo avrebbe fatto anche in regime di detenzione, con i classici metodi di comunicazione tra gli affiliati.

Gli anni della prigionia

Dal 1986, anno in cui venne regolamentato il regime di carcere duro per i capi criminali, Cutolo, che dal 1979 è stato condannato a numerosi ergastoli e che ha sposato nel 1983 all'Asinara Immacolata Jacone, ha deciso di non avere più relazioni, sia con gli altri detenuti che con i volontari e gli altri operatori.

Nel corso degli anni ha chiesto solo di avere il colloquio mensile con la moglie e la figlia, nata 13 anni fa con la fecondazione assistita. Nel giugno del 2020 il suo nome è tornato alla ribalta perché, attraverso il suo legale Gaetano Aufiero ha richiesto l'attenuazione del regime di detenzione per via delle sue condizioni di salute precarie e non compatibili con la permanenza nelle case circondariali.

Ma il Tribunale di Bologna ha respinto la sua richiesta, in quanto lui non ha mai mostrato di voler collaborare con la giustizia. Lui d'altronde non ha mai rinnegato le sue convinzioni. Negli ultimi mesi, poi, nel corso dei colloqui con i familiari, ha mostrato difficoltà a riconoscerli alternando momenti di lucidità a momenti di totale amnesia.