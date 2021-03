Continuano le indagini sulla morte del produttore e sceneggiatore tv Teodosio Losito. Nell'ambito dell'inchiesta per istigazione al suicidio, i pm di Roma hanno già ascoltato Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco, Massimiliano Morra - entrambi ex concorrenti del GFVip - e l'attore Gabriele Garko. Da quanto si apprende, però, l'attività investigativa potrebbe presto estendersi su altri fronti. Sembra, infatti, che la Procura di Roma che si sta occupando del caso di Cronaca Nera, voglia acquisire le registrazioni audio del Grande Fratello. Gli inquirenti sono anche intenzionati a definire meglio la situazione all'interno dell'Ares Produzioni, la società fondata proprio da Losito e dal suo compagno Alberto Tarallo.

Le parole di Adua Del Vesco durante il Grande Fratello

Teodosio Losito, classe 1965, venne ritrovato impiccato l'8 gennaio 2019 nella sua abitazione di Roma. Il suo decesso è avvenuto in seguito a un gesto volontario, ma gli inquirenti vogliono vederci chiaro se il produttore si sia tolto la vita per motivi strettamente personali e non imputabili ad altri, o se qualcuno possa aver influito in qualche modo sulla sua decisione. Lo scorso settembre, durante il GF Vip, Rosalinda Cannavò, parlando con il collega Massimiliano Morra, aveva ipotizzato che un loro amico comune, un certo Teo, fosse stato indotto a togliersi la vita. Poi, ripercorrendo il periodo in cui aveva lavorato per la Ares, aveva ricordato il clima pesante "praticamente da setta" che si respirava.

"Se fossi rimasta - aveva affermato - avrei fatto la sua stessa fine". "Non immagini quello che ho passato! Ero sola, ma con il suo gesto Teo è riuscito a liberare anche me, altrimenti non sarei qui oggi". L'attrice messinese aveva poi esternato i suoi dubbi. "Non credo si sia trattato di un suicidio. Sappiamo bene chi è l'artefice di questo schifo".

E Massimiliano Morra, a quel punto, le aveva risposto. "Lui è Lucifero".

Il Grande Fratello sotto la lente dei pm

I due attori non hanno mai fatto nomi e cognomi, ma le loro dichiarazioni avevano gettato delle ombre sul produttore Alberto Tarallo e, pochi giorni più tardi, era scoppiato lo scandalo mediatico denominato “Ares gate”. L'ex compagno di Losito, assistito dall’avvocato Daria Pesce, per tutelarsi aveva deciso di denunciare per diffamazione la Del Vesco e Morra e aveva chiesto al pm Carlo Villani - titolare del fascicolo sulla morte di Teodosio - di essere ascoltato.

I familiari del 53enne, per comprendere cosa sia successo davvero al loro congiunto, hanno presentato un esposto ai pm romani.

A questo punto, il pm Villani potrebbe anche acquisire gli audio originali e integrali registrati all’interno della casa del Grande Fratello in modo da verificare la presenza -nelle conversazioni tra gli inquilini non mandante in onda - di eventuali e ulteriori dettagli legati alla vicenda.

Come è noto il magistrato, nei giorni scorsi, ha già ascoltato, in qualità di persone informate sui fatti, sia Adua Del Vesco che Gabriel Garko. La coppia, pochi mesi fa, sempre durante Il GF Vip, aveva ammesso che il loro fidanzamento, in realtà, era solo una messinscena e l'attore della fiction L'onore ed il rispetto aveva ricordato la sofferenza legata alle pressioni di quanti, per anni, lo avevano spinto a fingere per nascondere il suo vero modo d'essere.