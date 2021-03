Notte di terrore per due rider a Napoli. Un giovane di 25 anni è stato ricoverato all'Ospedale Cardarelli dopo essere stato raggiunto da alcune coltellate all'addome e una al polmone, ma non sarebbe attualmente in pericolo di vita. Un altro rider, di 28 anni, è stato rapinato dello scooter utilizzato per il lavoro in Piazza Madonna dell'Arco, un avvenimento simile a quello già successo qualche mese fa nel capoluogo partenopeo nei pressi del carcere di Poggioreale. Le forze dell'ordine indagano in queste ore su eventuali collegamenti tra i due episodi. Entrambi i fatti sono accaduti nella serata di ieri, domenica 21 marzo, in una zona precisa di Napoli.

Ancora non del tutto chiara la dinamica.

Rider aggredito e accoltellato: ipotesi lite

L'area dove sarebbero avvenute entrambe le aggressioni non risulta essere videosorvegliata. Il 25enne è stato colpito più volte a un fianco e le sue condizioni destano preoccupazione tra i sanitari. Il giovane rider sarebbe stato assaltato e accoltellato da un gruppo di cinque ragazzi nel quartiere Miano, nella zona nord del capoluogo campano. Inoltre, avrebbe anche riferito alle forze dell'ordine che i malviventi gli hanno portato via lo scooter con cui effettua le consegne. Contestualmente, sempre nella serata di ieri, un altro rider di 28 anni è stato rapinato e malmenato in zona Piazza Madonna dell'Arco. Il ragazzo, condotto anch'egli all'ospedale Cardarelli per accertamenti, ha denunciato di essere stato picchiato da un gruppo di giovani che avrebbero poi portato via il suo scooter.

In relazione alla rapina subita dal rider 25enne e sfociata nel sangue, secondo una prima ricostruzione sembra che alla base dell'aggressione ci fosse una lite avvenuta pochi minuti prima. Alcuni testimoni parlano di una colluttazione avvenuta tra via Regina Margherita e via San Francesco d'Assisi. Sull’accaduto sono in corso le indagini degli uomini della polizia di Stato che hanno accompagnato il giovane al nosocomio.

Al vaglio anche le telecamere della zona che potrebbero aver ripreso l’accaduto. Bisognerà stabilire se la rissa ha coinvolto altre persone: il 25enne, però, ha avuto la peggio. Non si esclude, al momento, che i due episodi siano collegati.

All'arrivo della polizia sul posto, fuggi fuggi generale e dunque al momento è difficile anche capire chi fosse presente in piazza in quel momento.

Inizialmente si era pensato a una rapina, ma l'ipotesi che ha preso corpo nelle ore successive è che possa essersi trattato di una rissa avvenuta sul posto e che avrebbe coinvolto anche altri ragazzi, tra cui forse anche qualche altro rider. Le forze dell'ordine non si sbilanciano e lasciano aperte tutte le piste.