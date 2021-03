Manuel De Nicola, il papà 33enne scomparso dalla provincia dell'Aquila, è stato ritrovato senza vita in un canale della Piana del Fucino. Del giovane si erano perse le tracce domenica 7 marzo, dopo un pranzo in famiglia. Nei giorni scorsi era stata rinvenuta l'auto, di proprietà del suocero, sulla quale si era allontanato. Ancora da accertare le cause del decesso. Del caso di Cronaca Nera si stanno occupando i carabinieri di Avezzano, coordinati dal capitano Luigi Strianese.

Il ritrovamento del corpo

Intorno alle ore 13 di oggi, sabato 13 marzo, è stato rinvenuto il corpo privo di vita di Manuel De Nicola, dipendente di una ditta di trasporti residente con la moglie e il figlio neonato a San Benedetto dei Marsi, piccolo centro della piana fucense, in provincia de L'Aquila.

Il ritrovamento, stando alle prime e ancora sommarie notizie, sarebbe avvenuto in un canale irriguo situato nei pressi della strada carrabile Cintarella (che attraversa i comuni di Trasacco, Ortucchio, Pescina e San Benedetto dei Marsi).

Il corpo è stato recuperato dal greto dagli uomini del Nucleo Sommozzatori Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Sul posto, come da protocollo, è giunto il medico legale per gli accertamenti del caso. Al momento, ovviamente, non sono note le cause del decesso e gli inquirenti, stanno mantenendo il massimo riserbo. Tuttavia, da quando si apprende, tutte le piste investigative - dal gesto estremo all'incidente passando per eventuali responsabilità di terze persone - sono aperte.

La scomparsa di Manuel

Alle operazioni di ricerca, attivate dalla locale Prefettura in seguito alla denuncia di scomparsa presentata dalla moglie di Manuel, hanno partecipato i carabinieri del nucleo operativo e del radiomobile del comando di Avezzano, volontari della Protezione Civile e i Vigili del fuoco - presenti in loco anche con un posto di Comando Avanzato - con i colleghi ATP (Autoprotezione in ambiente acquatico) e del Sapr (aeromobili a pilotaggio remoto).

Stando a quanto ricostruito, l'autotrasportatore 33enne aveva fatto perdere le proprie tracce nel pomeriggio di domenica 7 marzo, dopo un pranzo con i familiari organizzato per celebrare il battesimo del suo primogenito. Il giovane, che aveva detto alla moglie di voler uscire per fare una passeggiata, non aveva portato con sé il telefono cellulare e si era allontanato a bordo dell'auto del suocero, una Fiat Punto bianca.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nessuno, da quel momento in poi, lo aveva più visto né sentito.

L'utilitaria è stata ritrovata nella giornata di giovedì 11 marzo in un terreno agricolo sito in località Vitellino (tra i Comuni di Cerchio e di San Benedetto dei Marsi) a circa un chilometro di distanza dal punto in cui il giovane papà è poi stato ritrovato senza vita.