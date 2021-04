È arrivata la conferma ufficiale dalla Russia: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. La tanto attesa puntata del programma "Let them talk" registrata ieri, martedì 6 aprile, è andata in onda. Nel corso dell'appuntamento televisivo, il conduttore ha aperto la busta con il risultato del test del Dna. La comparazione ha dato esito negativo. Si sono dunque spente definitivamente le speranze alimentate in questi giorni, da una sorprendente somiglianza tra la ventenne russa e Piera Maggio, madre di Denise. Si è così posto un punto definitivo a questa vicenda che aveva tenuto tutta l'Italia con il fiato sospeso.

Rimane invece ancora avvolta dal mistero la scomparsa di una bambina di quattro anni.

Indignazione e sdegno per la gestione della vicenda

La vicenda è stata accompagnata da un mare di polemiche ed ha causato non poco sdegno e indignazione per le modalità con cui è stata gestita da parte della trasmissione russa. In molti, in particolare l'avvocato della famiglia di Denise Pipitone, hanno puntato il dito contro i russi. Il legale, Giacomo Frazzitta si è detto felice di essere italiano perché l'Italia avrebbe sicuramente agito in modo diverso. Proprio per questo poi ha scelto di intervenire nel corso della puntata registrata nel pomeriggio di ieri.

Sui social, molti utenti hanno espresso il loro rammarico, affermando che la Russia ha messo al primo posto, non le speranze di una madre che aspetta da 17 anni di riabbracciare sua figlia, ma lo share televisivo, l'audience.

Chi è davvero Olesya Rostova?

A questo punto, appurato che purtroppo non si tratta di Denise Pipitone, molti si chiedono chi sia davvero Olesya Rostova. Sono tanti a credere che in realtà sia un'attrice in cerca di notorietà e successo, una ragazza che vuole fare televisione. Il dubbio è che il racconto fatto nelle scorse puntate del programma russo non sia del tutto veritiero.

Ad alimentare i sospetti, anche un produttore russo. L'uomo ha postato sui suoi profili social, un video, in cui si vede la ragazza partecipare ad un particolare e alquanto trasgressivo reality show andato in onda su internet. Il produttore che è pronto a mostrare tutte le prove in suo possesso in televisione, ha poi anche aggiunto: "Olesya Rostova nel mio reality show ha detto che avrebbe fatto di tutto per fare TV.

Ho tutte le prove video. È solo un’attrice in cerca di visibilità. Oggi ci sarà un test negativo e capirete che questo è tutto uno spettacolo". Chi è dunque la ventenne russa? E soprattutto chi è la sua vera mamma? Non resta che aspettare l'evolversi di questa annosa vicenda per scoprire se stia recitando la parte della bambina in cerca di sua madre.