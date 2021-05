La scomparsa di Denise Pipitone, oltre ad essere un mistero, un 'cold case' e un caso giudiziario, sta diventando un caso mediatico. È sorta una disputa a distanza tra il giornalista Carmelo Abbate, la mamma di Denise, Piera Maggio e con lei Giacomo Frazzitta, il legale che la affianca nella ricerca della verità da molti anni. Ad accendere la miccia è stato un tweet in cui l'opinionista di Quarto Grado solidarizza con Anna Corona e Jessica Pulizzi.

Carmelo Abbate se la prende anche con il vescovo che ha parlato della scomparsa di Denise Pipitone

Lo scorso mercoledì, Abbate ha tweettato parole che hanno provocato reazioni e polemiche. Anna Corona e Jessica Pulizzi, a suo dire, sarebbero vittime di tortura mediatica, e solo per ottenere ascolti televisivi e like. Nel testo ha fatto in parte riferimento al vescovo di Mazara del Vallo, Domenico Mogavero, che ha lanciato un appello affinché si rompa il muro dell'omertà, e parli chi sa la verità sulla scomparsa di Denise Pipitone avvenuta 17 anni fa.

La posizione di Anna Corona è stata archiviata, Jessica Pulizzi è stata assolta in Cassazione, ma per Abbate le due sarebbero 'lapidate' perché ancora sospettate della sparizione di Denise Pipitone.

Il tweet sembrerebbe terminare con una minaccia: "Fermatevi fino a quando siete in tempo, o qualcuno si farà del male".

Dieci giorni fa, gli inquirenti hanno fatto ispezioni nell'ex casa di Anna Corona e nel garage condominiale. Corona si è fatta intervistare da Quarto Grado sostenendo di essere sotto attacco mediatico. A chi l’accusa di aver rapito Denise Pipitone, ha detto: "Anche io chiedo la verità.

E anche la mia famiglia la chiede". La vicenda di Denise Pipitone è trattata abitualmente a Quarto Grado.

Ci mancava solo il vescovo, il quale non ha niente di meglio da fare.

Anna Corona e Jessica Pulizzi sono vittime di tortura mediatica, alimentata ad arte e consumata per ragioni di share e like.

Fermatevi fino a quando siete in tempo, o qualcuno si farà del male.#DenisePipitone — Carmelo Abbate (@carmeloabbate) May 12, 2021

Piera Maggio: 'Da vittime ci fanno passare per carnefici'

Non si è fatta attendere la replica social dell'avvocato Frazzitta: Il legale ha scritto in un post che gli è poco chiaro chi dovrebbe farsi male e perché.

Ritiene che si tratti di una minaccia rivolta verso Piera Maggio e chi è al lavoro al servizio della verità. Qualcosa di molto grave, perché il male dovrebbe provenire per Frazzitta da chi si sente accusato. L'avvocato ha sottolineato che lui e Piera Maggio non stanno accusando nessuno, sono in corso indagini difensive, mentre la procura fa le proprie. Per il legale, se il giornalista ha sentore di qualcosa, dovrebbe andare a riferirlo in procura e non lanciare messaggi pericolosi che sarebbero un'istigazione alla violenza.

A proposito della lettera anonima ricevuta mercoledì scorso, per ciò che vi è descritto, il legale accantonerebbe Jessica Pulizzi, Anna Corona e gli altri, a favore di persone che sono nuove "nella misura in cui il fatto impone di guardarle sotto una nuova luce".

Ma il contesto è sempre quello di Mazara del Vallo, non si parla di un evento negativo, né di un luogo dove cercare Denise. E neppure si parla di nomadi, altro tema tirato spesso in ballo. La lettera racconta un avvenimento che era nel fascicolo della vecchia inchiesta, di cui non si è mai parlato a livello mediatico, che coinvolgerebbe più persone. "È il tassello di un puzzle, si deve indagare, ma secondo me non siamo lontanissimi dal contesto familiare".

In un video social, infine, Frazzitta ha detto che se Abbate è garantista, allora il garantismo vale verso tutte le parti processuali, non per una sola. "Questa persona continua a impervesare su Mediaset, e Mediaset non prende provvedimenti.

Diffideremo Quarto Grado a parlare ancora di Denise Pipitone. Abbate deve chiarire chi è che si farà male e soprattutto il male che si farà, fa minacce mafiose. Non è facile - ha concluso Frazzitta - c'è un clima mafioso, c'è un clima omertoso, abbiamo paura"

Sulla sua pagina Facebook, infine, Piera Maggio ha condiviso le foto di entrambi gli interventi, per scrivere poi che ognuno sceglie da che parte stare, ma senza oltrepassare limiti consentiti. Ha ribadito che non cerca vendetta, solo verità e giustizia per Denise, ma "da vittime ci vorrebbero far passare per carnefici”.

Denise, tema della domenica televisiva

Leggo sgomento le accuse che mi rivolge l’avvocato Frazzitta, che mi dà del mafioso.

Preso atto delle minacce rivolte a Corona e Pulizzi, puntavo il dito contro i media perché questo clima potrebbe fomentare qualcuno a fare loro del male.

C’è bisogno di calma e riflessione! pic.twitter.com/dLxCguvknV — Carmelo Abbate (@carmeloabbate) May 16, 2021

Via tweet, Abbate ha corretto il tiro: suo bersaglio sarebbero i media accaniti contro le due donne.

Oggi, ospite di Domenica live, ha dissentito in maniera animata dall'ex procuratore capo di Marsala, Alberto Di Pisa secondo il quale "a Mazara del Vallo c'è stato un muro di gomma, un'omertà assoluta".

Per Di Pisa, il rapimento di Denise trova la sua motivazione, riconosciuta anche nella sentenza di Cassazione, nell'odio che Anna Corona nutriva per Piera Maggio. Frazzitta, ospite a Domenica In, ha detto: "Era mezzogiorno, possibile che nessuno ha visto niente? Mandateci altre lettere anonime, ma spiegateci". Poi l'appello all'autore della lettera anonima: "Continua ad aiutarci".