Il settore dell'intrattenimento prova a ripartire gradualmente dopo le chiusure a causa delle restrizioni anti Covid. Per poter tornare nei locali servirà varare dei protocolli di riapertura adeguati e per questo le varie associazioni di categoria si stanno muovendo per testare le condizioni di sicurezza ed elaborare delle proposte da inviare successivamente al Governo. L'associazione italiana imprese ed intrattenimento, Silb-Fipe, ha lanciato un'iniziativa per verificare le condizioni per la riapertura delle discoteche italiane. In due diverse strutture, a Milano e a Gallipoli, si svolgerà un test con un numero limitato di partecipanti, che potrà servire per dare delle indicazioni importanti su quali misure e passi intraprendere nei prossimi mesi.

Milano e Gallipoli: test nelle discoteche con green pass e tamponi

Le due sperimentazioni si svolgeranno in contemporanea lo stesso giorno e la data scelta dalla Silb-Fipe è quella di sabato 5 giugno. I locali selezionati per il test sono il Fabrique di Milano, una discoteca al chiuso, e il Praia di Gallipoli, che è invece all'aperto. L'iniziativa prevede la presenza di duemila persone, che potranno accedere con particolari modalità restrittive. I clienti dovranno possedere il green pass, cioè il documento varato dal Governo che attesta una delle seguenti condizioni: il completamento del ciclo vaccinale, la presenza di anticorpi in seguito alla guarigione, un test antigenico o molecolare negativo effettuato nelle precedenti 48 ore.

All'uscita dalla discoteca i clienti dovranno poi sottoporsi ad un tampone per verificare nuovamente la negatività o la positività alla Covid-19. I dati saranno poi analizzati per valutare l'impatto dell'evento e prendere delle misure adeguate per le riaperture. In altri Paesi, come ad esempio in Spagna a Barcellona e in Inghilterra a Liverpool, sono stati già effettuati nelle scorse settimane dei test in locali di intrattenimento, per verificare l'efficacia dei protocolli.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La proposta delle associazioni: vaccini anche nelle discoteche

Le iniziative varate dalla Silb-Fipe sono molteplici e tra queste c'è anche la proposta di organizzare open day per i vaccini nelle discoteche, in modo da velocizzare ulteriormente il ritmo della campagna vaccinale e dare una spinta in particolare alla vaccinazione dei più giovani.

Una proposta resa nota da Maurizio Pasca, presidente Silb, che ha così dichiarato all'Ansa: "Al governo e al Commmissario Figliuolo offriamo la nostra disponibilità ad organizzare open day per i vaccini anche nelle discoteche in vista di eventi estivi, affinché nella campagna di vaccini possano essere raggiunti sempre più giovani".