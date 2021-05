Continuano le indagini sulla morte di Teodosio "Teo" Losito. Nella giornata di ieri, venerdì 21 maggio, l'attrice Manuela Arcuri è stata ascoltata per alcune ore, in qualità di testimone, dalla Procura della Repubblica di Roma. "Non c'era nessun controllo delle nostre vite" ha affermato in passato la protagonista di tante fiction di successo. Losito, sceneggiatore e produttore tv, è stato rinvenuto nella sua villa di Zagarolo, alle porte della Roma, l'8 gennaio 2019. Il pm Carlo Villani, che si sta occupando del caso di Cronaca Nera, non esclude che sia stato istigato al suicidio e sta indagando sull'esistenza di una presunta setta.

Manuela Arcuri ascoltata come testimone

Manuela Arcuri è stata convocata a testimoniare dal pm Villani in qualità di amica di Losito ed ex collaboratrice dell'Ares, società di produzione fondata da Alberto Tarallo in accordo con il compagno Teodosio. La protagonista della miniserie Pupetta - Il coraggio e la passione si è presentata negli uffici di Piazzale Clodio in jeans e felpa grigia.

Il contenuto delle sue dichiarazioni non è stato reso noto. Tuttavia, lo scorso mese di marzo, durante un'intervista a Non è l’arena, aveva raccontato a Massimo Giletti la sua versione dei fatti. "Sulle nostre vite - aveva precisato - non c'era alcun controllo. Se davvero ci fosse stato - aveva spiegato - si sarebbe trattato di sequestro di persona e ci dovrebbe essere stata una denuncia".

Secondo Manuela Arcuri, dunque, il mondo dell'Ares non era una "gabbia dorata", come era stato definito.

'Tarallo e Losito non mi hanno mai imposto niente'

"Alberto Tarallo e Teodosio Losito - aveva poi proseguito l'Arcuri - non mi hanno mai imposto niente". L'ex modella classe 1977, in tv aveva anche difeso il produttore cinematografico che, per tanti anni, è stato compagno di vita di Teo.

"Alberto - aveva affermato - non è Lucifero, ma ha un cuore enorme: per il bene delle sue fiction, a me ed a tutti gli altri attori, ha dato tutto se stesso: eravamo una grande squadra". Quindi aveva ribadito che durante i 15 anni di collaborazione non le ha mai imposto nulla.

Manuela Arcuri è l'ultima vip, in ordine di tempo, a "sfilare" davanti al pm di Roma Carlo Villani.

Il 20 maggio è stata ascoltata Giuliana De Sio, mentre nelle scorse settimane è "toccato", tra gli altri, a Gabriel Garko, a Nancy Brilli e alla conduttrice tv Barbara D'Urso.

Dopo l'esposto presentato in procura da familiari di Teodosio Losito, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo attualmente a carico di ignoti ipotizzando il reato di istigazione al suicidio. I parenti dello sceneggiatore di origine milanese hanno deciso di chiedere ai magistrati romani di fare chiarezza sul tragico gesto in seguito a un dialogo carpito a settembre 2020, durante l'edizione vip del Grande Fratello. Una notte, infatti, Adua del Vesco ed il collega Massimiliano Morra, parlando della morte di un loro amico comune di nome Teo, avrebbero fatto riferimento a una presunta setta.