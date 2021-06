Una foto pubblicata su un giornale aveva riacceso la speranza di rintracciare la nomade che Felice Grieco aveva filmato il 18 ottobre 2004 a Milano vicino ad una bambina accostata a Denise Pipitone e chiamata Denisa. Lo stesso scatto aveva spinto Mariana Trotta a riferire che la donna ritratta poteva essere la stessa incontrata nel 2018 in un campo rom a Parigi. Sulla questione ha fatto chiarezza Chi l'ha visto che è riuscita a rintracciare la persona segnalata dalla guardia giurata. Nell'intervista trasmessa nel corso della puntata del 16 giugno, la donna ha smentito di essere la rom filmata 17 anni fa con Danas e, inoltre, ha precisato di non essere mai stata in Francia nel 2018.

"In quel periodo vivevo a Monza e lo posso certificare anche con una multa dei vigili urbani e con le bollette dell'energia elettrica". - ha spiegato Silvana nel corso del programma televisivo di Rai 3. A distanza di poche ore Mariana ha riferito a Mattino 5 che la donna che la donna intervista da Chi l'ha visto non corrisponde alla donna incontrata a Parigi: "Il volto è somigliante, ma voce e corporatura sono diverse" - ha spiegato la giovane che ha invitato gli inquirenti a procedere al test del DNA per la ragazza da lei segnalata.

Silvana smentisce a Chi l'ha visto di essere la donna filmata con Danas

Nel corso della puntata del 16 giugno, Chi l'ha visto ha fatto chiarezza su una recente segnalazione di Felice Grieco.

Quest'ultimo, aveva spiegato di aver riconosciuto la donna filmata nell'ottobre 2018 a Milano in una foto segnaletica pubblicata da un quotidiano locale in relazione ad un articolo di cronaca. Nella circostanza, la guardia giurata aveva precisato di aver informato le forze dell'ordine per gli opportuni accertamenti. Successivamente Mariana Trotta, una giovane di origini rumene residente in Campania, aveva raccontato di aver incontrato la persona filmata con Danas in un campo rom a Parigi nel 2018.

"Si faceva chiamare Florina e con lei c'era una ragazza che mi disse che non sapeva nulla della sua famiglia d'origine". Dettagli che la giovane ha segnalato agli inquirenti evidenziando anche una particolare somiglianza della giovane con Denise Pipitone, scomparsa il 1° settembre 2004 da Mazara del Vallo. La redazione del programma di Rai 3 è riuscita a rintracciare la donna accostata alla nomade: "Non sono io la persona che state cercando" - ha sottolineato Silvana mostrando anche alcune foto di 17 anni fa.

Inoltre la macedone ha spiegato di non essere mai stata in Francia nel 2018.

Mariana Trotta a Mattino 5: 'La persona che ho segnalato ha una voce diversa'

A distanza di alcune ore, Mariana Trotta è tornata a parlare della sua segnalazione a Mattino 5. La giovane ha spiegato che la donna intervistata da Chi l'ha visto non è la stessa persona che ha incontrato nel campo rom di Parigi nel 2018. "Il viso è quasi identico, ma la voce e la corporatura sono diverse" - ha precisato la ragazza di origini rumene che ha spiegato di avere ulteriori informazioni su Florina ma che non può divulgarle. "Silvana non è la persona che ho incontrato io. Resto convinta del fatto di aver visto in Francia la persona del video della guardia giurata".

Inoltre, Mariana ha ribadito la necessità di fare ulteriori approfondimenti sulla ragazza che viveva con la persona che ha segnalato. "Penso che viva ancora a Parigi. Le foto sono state analizzate e la somiglianza non l'ho vista solo io. Sarebbe opportuno fare il test del DNA". Inoltre, la ragazza ha manifestato il proprio disappunto per le critiche ricevute negli ultimi giorni. "Se le segnalazioni si fanno si viene massacrati, se non si parla non va bene" - ha chiosato Mariana Trotta in chiusura di collegamento.