Durante la puntata speciale di Ore 14, condotta da Milo Infante e andata in onda il 29 giugno, è emersa una nuova supertestimonianza riguardante Denise Pipitone. Un uomo in vacanza con la famiglia il 1° settembre 2004 avrebbe visto una bambina nell'hotel Ruggero II dove alloggiava. Si tratta dell'albergo dove lavorava Anna Corona, ex moglie del padre naturale di Denise, Piero Pulizzi. La bambina sarebbe stata in compagnia di uno dei protagonisti della vicenda. Tale testimonianza ha un punto debole: non possono riscontrarsi prove certe della presenza del teste in hotel quel giorno.

Denise sarebbe stata vista nell'hotel Ruggero II il giorno della scomparsa

Il superteste è una persona che il giorno della scomparsa di Denise Pipitone, l'1 settembre 2004 avrebbe alloggiato nell'hotel Ruggero II di Mazara del Vallo per una vacanza in famiglia. Il testimone ha fornito un racconto particolareggiato, nonostante siano passati 17 anni da quel momento. Precisiamo che si tratta di una persona che nulla ha avuto a che fare con le indagini negli anni. Nell'hotel Ruggero II, l'uomo avrebbe dichiarato di aver visto una bambina accanto a una persona riconosciuta dal teste come uno dei protagonisti della vicenda Pipitone, a pochi minuti dalla sparizione di Denise: "Non dimenticherò mai i suoi occhi".

L'avvistamento sarebbe avvenuto non in lavanderia, ma in un altro punto più accessibile dell'hotel. Questa testimonianza conferma i dubbi sulla versione sempre fornita da Jessica Pulizzi.

Non ci sono prove che attestino la presenza del superteste all'hotel quel giorno

Il punto debole di questa supertestimonianza è dato dal fatto che non sono state riscontrante prove certe che attestino la presenza del teste in quell'albergo e in quel preciso giorno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infatti, non sono state conservati scontrini o fatture che indichino che il testimone sia stato effettivamente in vacanza all'hotel Ruggero II. Inoltre, è difficile controllare, a distanza di tanti anni, il registro presenze dell'albergo ed estremamente complicato fare riscontri sull'utilizzo delle carte di credito dato che le banche conservano solo per dieci anni le rendicontazioni.

Per questi motivi, il teste non è stato creduto dalla procura di Marsala: i riscontri negativi avrebbero portato i pm a ipotizzare il reato di false dichiarazioni, come è accaduto per la dottoressa Maria Angioni.

Perché è importante l'hotel Ruggero II

L'alibi che ha portato all'archiviazione della posizione di Anna Corona è che la donna stesse lavorando presso l'hotel Ruggero al momento della scomparsa di Denise Pipitone. Alibi che sarebbe stato smentito dalla recente testimonianza dell'ex collega Francesca Adamo: contrariamente a quanto dichiarato durante i primi interrogatori (durante i quali Francesca avrebbe detto di essersi fermata a parlare con Corona dopo l'uscita da lavoro verso le 15 dell'1° settembre), di recente Adamo avrebbe dichiarato di aver firmato l'uscita da lavoro al posto di Anna Corona che dunque sarebbe uscita in anticipo, dopo aver pranzato.

Non si conosce l'eventuale orario anticipato d'uscita. La stessa Adamo ha dichiarato di aver visto l'1 settembre 2004 Jessica Pulizzi e la sorella Alice in lavanderia con la madre, non ricordando però l'orario preciso. A detta di Jessica, lei e la sorella si sarebbero recate in albergo alle 11 del mattino, secondo una sua versione iniziale, poi modificata: infatti, solo in un secondo momento la ragazza avrebbe dichiarato di aver raggiunto la madre a lavoro verso le 12, orario in cui sarebbe sparita Denise.