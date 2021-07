Mark Hoppus torna a parlare del suo stato di salute. Il bassista e cantante dei Blink-182, che alcune settimane fa aveva annunciato ai fan di essere malato di cancro, ha fatto nelle ultime ore un importante annuncio. A breve, infatti, dovrà sottoporsi ad un esame clinico molto importante, che darà risposte determinanti nella lotta al tumore. Il musicista in questi ultimi giorni sta condividendo sui canali social tutta la sofferenza per questo male.

I problemi di salute per il musicista dei Blink-182

Da qualche settimana i fan dei Blink-182 sono in costante attesa per le condizioni di salute del frontman Mark Hoppus.

Il bassista della band ha voluto annunciare qualche settimana fa di essere malato di cancro e di essersi sottoposto ad un ciclo di chemioterapia per superarlo. La notizia ha preoccupato molti, anche per la sincerità con cui il musicista ha parlato della sua malattia. Nelle ultime ore l'artista californiano ha condiviso nuovi aggiornamenti sul suo stato di salute. Ha fatto sapere che in settimana si dovrà sottoporre ad un test specifico cruciale per capire l'andamento della malattia. L'esito dell'esame sarà fondamentale per continuare a lottare.

L'annuncio del cancro

Circa una ventina giorni fa il rocker aveva spiegato ai suoi fan di essere malato di tumore. "Fa schifo e sono spaventato", aveva detto Hoppus.

Ma allo stesso tempo aveva ringraziato la famiglia e i medici che lo stanno aiutando in questo momento davvero difficile. "Davanti a me ho ancora mesi di cure, ma sto tentando di restare fiducioso e positivo", aveva scritto il musicista. "Non vedo l'ora di essere libero da questo tumore e di potervi vedere tutti quando ad un concerto in futuro.

Voglio bene a tutti voi".

In occasione della Festa dell'Indipendenza dello scorso 4 luglio, inoltre, il musicista aveva pubblicato sui social gli effetti della chemioterapia augurando a tutti i fan un felice weekend.

Apologies if I’m oversharing but it’s so surreal to think that this week I’ll take a test that may very well determine if I live or die. Thanks to everyone for the positive thoughts and encouragement. I read all your replies and it means the world to me. Thank you. 🙏🏻 I’m going — ϻ𝔞Ⓡ𝔨 𝐇𝑜Ƥ𝐩ย𝓼 (@markhoppus) July 11, 2021

Il tweet del bassista dei Blink-182

Nelle ultime ore Mark Hoppus ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

Inizialmente si è scusato con i suoi fan per aver condiviso con loro notizie sicuramente non semplici. "Scusatemi se condivido tutto queste cose". Poi è arrivato un importante annuncio per quanto riguarda il cancro: "Ma è davvero surreale pensare che questa settimana farò un test che mi dirà se vivrò o morirò".

Il frontman dei Blink-182 ha poi ringraziato tutti quanti per i tanti messaggi di auguri e di affetto giunti negli ultimi giorni. "Grazie a tutti per i pensieri positivi e per l'incoraggiamento che mi state dando", ha scritto su Twitter. "Ho letto tutte le vostre risposte e ciò significa il mondo per me. Grazie". In un altro tweet ha fatto poi sapere che ha intenzione di sconfiggere il tumore a tutti i costi, o tramite la chemioterapia o tramite il trapianto di midollo osseo.

"In ogni caso son determinato a fare il c... al cancro prendendolo direttamente a calci nelle p...". E poi, per concludere: "Voglio bene a tutti voi. Andiamo avanti, diamine".