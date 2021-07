Poche ore fa in Calabria si è consumata l'ennesima tragedia sulla strada. Un giovane di 17 anni, infatti, è rimasto ucciso in un incidente stradale. Il ragazzo stava viaggiando a bordo della sua moto, quando per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro il guard-rail posto al limite della carreggiata. Il tempestivo intervento dei soccorritori si è rilevato essere purtroppo inutile. Sul luogo si sono recate le forze dell'ordine per poter cercare di fare maggiore chiarezza. In un altro incidente ha perso la vita un ragazzo di 28 anni.

17enne perde la vita a bordo della sua moto: per lui non c'è stato nulla da fare

Si chiamava Serghej Morelli e aveva solo 17 anni il ragazzo che intorno alle ore 12:00 di oggi, lunedi 26 luglio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale e ha perso la vita. Il sinistro si è verificato precisamente lungo la strada provinciale 278, nei pressi della cittadina di Amantea, in provincia di Cosenza. La dinamica di quanto accaduto risulta essere ancora poco chiara, ma sembrerebbe che nella zona ci fosse un vasto incendio, e il 17enne potrebbe essere stato investito dal fumo che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo, schiantandosi contro il guard-rail.

Sul luogo si sono recati i sanitari del 118 che hanno tentato di fare il possibile per rianimarlo, ma purtroppo ogni tentativo effettuato è risultato essere inutile.

I sanitari avevano anche allertato un elisoccorso per poterlo trasportare più velocemente in ospedale.

Le forze dell'ordine hanno iniziato a indagare sull'accaduto per poter stabilire la dinamica ed eventualmente capire se ci siano eventuali responsabilità. Il giovane viveva insieme alla sua famiglia nel comune di Amantea, famiglia molto conosciuta in zona.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La comunità si sta stringendo intorno al dolore della famiglia.

Pochi giorni fa in Calabria un altro incidente: perde la vita un 28enne

In un altro incidente stradale in Calabria ha perso la vita un altro giovane di 28 anni. Questo sinistro si è verificato nel catanzarese, precisamente sulla strada statale 106, all'interno di una galleria, nei pressi del comune di Staletti.

Anche questo giovane si trovava a bordo della sua moto, quando per cause in corso di accertamento si è andato a scontrare contro un'autovettura. I sanitari del 118, dopo averlo stabilizzato, hanno cercato di trasportarlo in ospedale, ma durante il tragitto il suo cuore ha cessato di battere e i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Le forze dell'ordine hanno effettuato i vari rilievi di rito per poter ricostruire quanto accaduto e il personale dell'Anas ha rimosso i detriti dalla carreggiata.