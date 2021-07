Si chiamava Mariarca Napolitano la giovane madre che nella giornata di domenica 18 luglio aveva accusato un malore su una spiaggia di Scalea, nel cosentino. I bagnanti che si trovavano vicino alla donna avevano chiamato immediatamente i soccorsi che si erano recati sul posto. Dopo averla cercata di stabilizzare l'hanno trasportata presso l'ospedale di Cosenza, dove le sue condizioni di salute sono risultate essere gravissime. Dopo due giorni dal ricovero il suo cuore ha cessato di battere e, nonostante i medici abbiano tentato di fare il possibile per riuscire a salvarla, per lei non c'è stato nulla da fare.

Da una prima indagine la giovane mamma sarebbe stata colpita da un aneurisma cerebrale.

Giovane madre perde la vita in ospedale: stava trascorrendo le vacanze in Calabria

Si sono celebrati nella giornata di ieri 23 luglio nella città di Napoli, precisamente nel quartiere di Ponticelli, i funerali di Mariarca Napolitano, la giovane madre che domenica si è sentita male sulla spiaggia di Scalea e deceduta nella giornata di mercoledì presso l'ospedale di Cosenza.

Da quanto emerso la donna stava trascorrendo un giorno di relax insieme ai suoi tre figli presso la spiaggia di Scalea quando si è sentita male, perdendo immediatamente conoscenza. Alcuni bagnanti che si trovavano sulla spiaggia, notando quello che stava accadendo, hanno lanciato l'allarme facendo giungere sul luogo il personale sanitario del 118 che ha tentato di rianimarla.

Successivamente la donna è stata trasportata d'urgenza presso l'ospedale di Cosenza, dove è stata ricoverata in condizioni di salute gravissime. La giovane mamma era rimasta in bilico tra la vita e la morte per due giorni, senza dare segni di ripresa. La notizia si era diffusa rapidamente nel quartiere dove viveva insieme al marito e ai suoi tre figli: centinaia di persone si erano organizzate in gruppi di preghiera.

Purtroppo però, nella giornata di mercoledì il triste epilogo: il cuore di Mariarca ha cessato di battere.

Da una prima indagine effettuata dai medici la giovane avrebbe avuto un'emorragia cerebrale, conseguente a un aneurisma. Il corpo della donna è stato riconsegnato ai familiari e nella giornata di ieri si sono svolti i funerali.

Nelle ultime ore sono tantissimi i messaggi che vengono postati sui social di chi la conosceva e che, ancora incredulo, non riesce a darsi pace per quello che è accaduto. Tra vari messaggi c'è chi scrive: “Abbiamo pregato fino all’ultimo. Non ci sono parole. Non si può accettare. Eri così giovane. I tuoi bimbi avevano ancora bisogno di te ma sono sicura che da lì veglierai su di loro. Buon viaggio Marià",