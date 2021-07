Il video di un’esecuzione di una ragazza di 19 anni in Pakistan è stata mostrato, parzialmente oscurato, nel corso della trasmissione L’Estate in diretta. L’inviato del programma televisivo di Rai 1 ha riferito che si tratta di una vicenda che presenta molti aspetti comuni con quelli della scomparsa di Saman Abbas e che, per tale motivo, il video è stato immediatamente inoltrato ai carabinieri di Novellara per le opportune verifiche. In particolare nel filmato si vede una persona che somiglia al padre della giovane residente con la famiglia a Novellara, in provincia di Reggio Emilia.

Inoltre è stato evidenziato che la ragazza mostrata nel video è stata uccisa perché aveva rifiutato di sposare l’uomo che la famiglia le aveva scelto come marito. In attesa di ulteriori riscontri la Procura continua a battere la pista del presunto omicidio consumatosi in Italia nel comune dove vivevano i genitori di Saman, indagati con lo zio, Danish, e i due cugini. Le ricerche del corpo della giovane sono state temporaneamente sospese.

Spunta un video dopo la sospensione delle ricerche di Saman

Saman Abbas è scomparsa la notte del 30 aprile ed è stata cercata con ogni mezzo per 67 giorni tra le 178 serre coltivate ad angurie a Novellara. I carabinieri hanno perlustrato 55 acri di terreno utilizzando cani molecolari e svariati strumenti di ricerca come geo – radar e droni ma nessuna traccia della diciottenne è stata trovata.

Sulla base della testimonianza del fratello gli inquirenti ritengono che la ragazza sia stata uccisa dai congiunti per aver rifiutato di sposare un facoltoso uomo residente in Pakistan.

Per il presunto omicidio sono indagati i genitori della ragazza, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, attualmente irreperibili, Danish Hasnain, zio di Saman che il fratello della giovane ha indicato come esecutore materiale del delitto nel corso dell’incidente probatorio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel mirino degli investigatori anche i cugini della dicioettenne: Ikram Ijaz, in carcere a Reggio Emilia, e Nomanhulaq Nomanhulaq che risulta ancora in fuga.

Nel filmato un uomo che somiglia al papà della 18enne scomparsa a Novellara

Poche ore dopo la sospensione delle ricerche di Saman Abbas è stato inoltrato all’inviato de L’Estate in diretta un video in cui viene mostrata l’esecuzione di una diciannovenne in Pakistan.

Secondo quanto riferito dal giornalista del programma televisivo Rai 1 la ragazza è stata uccisa a colpi di Kalashnikov perché amava un uomo diverso da quello che la famiglia le aveva scelto come marito. Nel filmato non si vede il volto dell’uomo che ha fatto fuoco sull’esile ragazza mora con i capelli mossi ma un anello fa pensare che possa trattarsi di una persona che appartenga ad una famiglia ricca.

Un ulteriore dettaglio ha spinto gli inquirenti ad analizzare il video segnalato da una fonte anonima e pubblicato su nel dark web il 7 luglio. Nella sequenza delle immagini compare un uomo che somiglia al padre di Saman che si avvicina al corpo privo di vita della giovane e le copre il volto con un velo. Il video sarà analizzato nelle prossime ore dagli inquirenti.