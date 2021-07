Maneskin a favore dei vaccini. La band romana, che nella giornata di ieri ha annunciato due concerti al Circo Massimo nel 2022, ha detto la sua sul tema della vaccinazione nel corso di un'intervista alla Stampa. Per il gruppo non si può essere contrari al vaccino contro il Coronavirus senza alcun fondamento scientifico. Nella lotta contro il virus il progresso e la tecnologia possono favorire una ripartenza in tutta sicurezza.

Vaccini, i Maneskin sono a favore

I Maneskin sposano la causa dal vaccino. Contro il coronavirus la band romana è consapevole che c'è solo questa strada.

Nel corso di un'intervista a La Stampa, i giovani musicisti ironizzano sui no vax.

Intanto, nelle ore precedenti, la bassista Vittoria aveva espresso la propria contentezza per il fatto di tornare a suonare in giro per il continente europeo. Secondo la musicista infatti le restrizioni sono necessaria e favoriranno la ripartenza del settore concerti.

La band inoltre continua a ottenere eccellenti risultati nelle classifiche musicali. Ieri, nel corso di una cerimonia insieme alla Sindaca di Roma Virginia Raggi, hanno anche annunciato che terranno due importanti show al Circo Massimo per l'estate del 2022.

La band sta vivendo un 2021 favoloso. Dopo il trionfo al Festival di Sanremo a marzo, ha ottenuto a maggio una prestigiosa vittoria all'Eurovision Song Contest 2021.

E ora ha molti impegni e concerti in giro per l'Europa: i prossimi mesi saranno l'occasione per scrivere nuove pagine importanti della loro carriera.

L'ironia dei Maneskin sui no vax

Intervistati dal giornalista Luca Dondoni i Maneskin hanno le idee chiare sul tema dei vaccini e pensano che chi non si vuole sottoporre al vaccino sia una sorta di terrapiattista.

Infatti, fanno sapere di essere dalla parte di chi vuole vaccinarsi, perché sarebbe da folli rifiutarlo.

Alla domanda del giornalista che chiede al gruppo se siano contrari o a favore dei vaccini i Maneskin hanno le idee chiare: stanno infatti con chi si vaccina, perché "non farlo sarebbe da pazzi”.

Poi il giornalista gli chiede, con ironia, cosa direbbero a un no vax.

E loro con altrettanta ironia rispondono: "Ripijate".

La band poi torna seria e spiega il perché di questa posizione: "Siamo per la sanità mentale delle persone ed esser contrari a qualcosa senza nessun fondamento scientifico mi sembra da pazzi".

Infine il gruppo aggiunge: "Esser contrari al vaccino fa il paio con chi pensa che la terra è piatta". Per i Maneskin la speranza è che il progresso possa favorire la ripresa e far ripartire il settore in condizioni di sicurezza.