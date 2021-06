Maneskin sempre al centro delle polemiche. Non sono bastate che poche settimane dalla vittoria dell'Eurovision Song Contest, che arrivano nuove accuse alla band romana. Dopo l'accusa, mossa al cantante Damiano, di aver sniffato droga in diretta durante la finale trasmessa in mondovisione, ora una band olandese parla di possibile plagio per il brano Zitti e Buoni. Per la band romana, che in inverno partirà in tour e sarà impegnata in numerosi Concerti e Music Festival, non è la prima volta che arriva quest'accusa.

Maneskin da record nelle classifiche

Dopo la vittoria all'Eurovision di due settimane fa, i Maneskin si godono il momento di successo. Dopo aver detto addio alla storica manager Marta Donà, la band sta ottenendo molti record nelle classifiche internazionali. La canzone Zitti e Buoni è entrata, dopo ben trent'anni dall'ultima italiana, nella Top 20 dei singoli britannica. E solo alcuni giorni fa ha raggiunto la quota stellare di ben 52 milioni di streaming.

Il successo straordinario dopo la finale di Rotterdam però, non tiene il gruppo lontano dalle polemiche. E così, quando sembravano essersi sopite quelle sul cantante della band, accusato dalla stampa francese di aver usato droghe durante la finale, ecco che arriva una nuova accusa.

A sollevare la questione è una band olandese, The Vendettas.

L'intervista alla band olandese

Anche durante il Festival di Sanremo era successo qualcosa di molto simile. A inizio marzo, infatti, Dade, bassista dei Linea 77, aveva evidenziato alcune somiglianze e analogie tra la canzone Zitti e Buoni dei Maneskin e F.D.T, brano del 2015 dei torinesi Anthony Laszlo, di cui proprio il bassista ha curato la produzione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

La polemica si era però spenta poco dopo, e a questo ha contribuito la perizia da parte della Sony, la casa discografica della band romana.

Intervistato dal programma RTL Boulevard, Joris Linssen, frontman dei The Vendettas, ha commentato il brano vincitore del Festival di Sanremo e dell'Eurovision e ha notato non poche analogie con una sua canzone.

Il musicista, che oggi ha 55 anni e col suo gruppo ha avuto un successo limitato tra gli anni Ottanta e Novanta, sostiene che la canzone dei Maneskin sia molto simile al brano You want it, you've got it.

L'accusa ai Maneskin

Il musicista non sembra comunque molto arrabbiato per questa somiglianza: "Naturalmente questi ragazzi ancora non erano nati quando esisteva questa rock band", ha detto Linssen. E poi, citando la frase detta dal cantante Damiano in finale, ha esclamato: "Il rock 'n' roll non muore mai". Sui social intanto le polemiche non sembrano placarsi.

In un video Youtube, infatti, pubblicato nei giorni scorsi, si trova il brano Zitti e Buoni insieme alla canzone 'incriminata', You want it, you've got it.

Alcuni sottolineano che è un riff molto usato nella musica rock e respingono le accuse di plagio. Un utente sottolinea come i The Vendettas siano ora conosciuti grazie alla canzone dei Maneskin che gli stanno facendo pubblicità gratis.