Antonino Sciuto si è ucciso. Il 38enne ricercato da stanotte per l'omicidio ad Acitrezza dell'ex fidanzata 26enne, Vanessa Zappalà, è stato trovato senza vita nelle campagne del catanese dai carabinieri del comando provinciale di Catania, coordinati nelle indagini dalla Procura distrettuale etnea.

Antonino Sciuto è stato trovato impiccato

Stamattina, i carabinieri hanno diffuso l'identikit di Antonino Sciuto con richiesta di darne massimo risalto, perché ricercato su tutto il territorio nazionale per l'omicidio della ex. L'Arma ha diramato due foto segnaletiche dell'uomo, una con la barba corta, l'altra con la barba lunga, invitando chiunque lo riconoscesse a fare attenzione perché armato e a chiamare immediatamente il 112.

Stanotte alle tre, il 38enne ha sorpreso l'ex, Vanessa Zappalà, a passeggio sul lungomare di Aci Trezza in compagnia di un'amica e di due amici e le ha sparato uccidendola.

Subito dopo, si è dato alla fuga ed è cominciata la caccia all'uomo. Sono stati organizzati posti di blocco a San Giovanni la Punta, paese di origine di Sciuto che lì lavorava come venditore di auto, nei centri vicini, e agli imbarcaderi di Messina per Villa San Giovanni. Sono state perquisite abitazioni di amici e parenti. Oggi pomeriggio, i carabinieri impegnati nelle ricerche hanno riconosciuto la sua auto, una Fiat 500, parcheggiata davanti a un casolare nel terreno di proprietà di uno zio, in contrada Triggona a Trecastagni dove anche Vanessa Zappalà viveva con la famiglia.

Sciuto è stato trovato impiccato all'interno del casolare. Nella sua auto i militari hanno anche trovato l'arma del delitto, una calibro 7 e 65 illegalmente detenuta dall'uomo che non aveva il porto d'armi.

L'ex raggiunta e uccisa per strada

L'agguato è avvenuto alle tre di notte nel borgo marinaro di Acitrezza, frazione di Acicastello, luoghi immortalati dallo scrittore Giovanni Verga nel romanzo I Malavoglia, diventati teatro di un delitto efferato.

Arrivato a bordo della Fiat, poi trovata davanti al casolare dello zio, Sciuto sarebbe inizialmente sceso chiedendo di poter avere un chiarimento con la ex, per poi esibire l'arma. Vanessa e le altre tre persone avrebbero provato ad allontanarsi. Dei colpi sparati, uno ha raggiunto la ragazza alla testa. Sul posto sono intervenute ambulanze e i carabinieri che hanno avviato subito le indagini.

Purtroppo, per la 26enne non c'è stato nulla da fare. L'amica, colpita a bruciapelo a una spalla, è stata medicata.

Per la comunità, si è trattato di un evento sconvolgente: da stamattina, tante persone portano fiori e biglietti sul luogo dove Vanessa è rimasta a terra. Sciuto e Zappalà avevano convissuto ma la loro relazione era presto naufragata. Lui aveva condotte persecutorie ed era arrivato a picchiarla. Vanessa, che lavorava in un panificio, era tornata a vivere con i genitori.

Antonino Sciuto, già arrestato per stalking

Vanessa Zappalà, ennesima vittima di femminicidio, era perseguitata dall'ex che era arrivato anche a mettere un satellitare nella sua auto per controllare gli spostamenti.

Dopo mesi di minacce e appostamenti, lei si è affidata alla giustizia. Piercarmine Sica, comandante del Reparto operativo del comando provinciale carabinieri Catania, ha riferito che la ragazza lo scorso maggio ha sporto denuncia per stalking, finché l'8 giugno, dopo essersi appostato in auto sotto casa sua, Sciuto è stato arrestato in flagranza di reato.

Oltre che gli atti persecutori, gli sono stati contestati i maltrattamenti in famiglia. Ha fatto qualche giorno ai domiciliari, poi il gip lo ha scarcerato e ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento, ma la quiete è durata solo qualche settimana.Tutti sapevano della sua ossessione, specie i vicini di casa della ragazza che spesso lo vedevano arrivare, lo sentivano gridare e insultarla.

Il padre di Vanessa ha raccontato al Tg1 che era arrivato a minacciarla di spararle se l'avesse vista con un altro. Purtroppo ha dato seguito alla minaccia, anticipata cinque anni fa da immagini postate sulla sua pagina Facebook. In una, ci sono un uomo e una donna di spalle. Lui ha scritto sulla schiena 'I love you'. Ma mentre lei guarda il panorama, le punta un'arma alla tempia. In un'altra, cita Scarface con la didascalia: 'Non dimentico nulla, aspetto solo il momento giusto'

Vanessa avrebbe sottovalutato il pericolo. "Tranquilla, è soltanto geloso", avrebbe detto a qualche amica più preoccupata di lei. Anche via social, le amiche avrebbero cercato di metterla in guardia. “Non puoi mostrare il mare che hai dentro a chi non sa nuotare”, l'ultimo post di Vanessa che sulla sua pagina Facebook si definiva single.

La stessa pagina ora accoglie saluti di addio. Tra i commenti, quelli di un’amica che avrebbe capito tutto prima ancora di sentire la notizia.