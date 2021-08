I sindacati hanno segnalato diversi casi, tra Milano e Gorizia, di poliziotti sprovvisti di green pass, costretti a mangiare fuori dalle mense. Gli agenti che non hanno il certificato verde devono accontentarsi di consumare i loro posti su scale o muretti esterni. Le sigle sindacali hanno reso note varie immagini testimonianti gli episodi al riguardo, denunciando come l'amministrazione di turno non si sia prima confrontata con loro.

Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, tramite un post su Facebook ha parlato di "superficialità" da parte dell'amministrazione, che ha introdotto nei confronti di tutti gli agenti di polizia l'obbligo di possesso del green pass per accedere alle mense di servizio.

Pianese ha aggiunto che il Coisp ha messo a disposizione per tutti i poliziotti non aventi il certificato, le sedi sindacali presenti in Italia. Gli agenti potranno dunque mangiare qui, senza il bisogno di farlo per strada.

Poliziotti senza Green Pass: Coisp al servizio degli agenti

Nel post Domenico Pianese ha reso noto di aver scritto sia al ministro dell'Interno che al capo della Polizia, riguardo alla questione dei poliziotti sprovvisti di green pass costretti a consumare i loro pasti per strada, ma finora non è pervenuta alcuna risposta. Pianese ha assicurato che la sua sigla sindacale sarà a disposizione degli agenti in questione, mettendo al loro servizio le sedi del Coisp e ospitandoli, affinché possano mangiare dignitosamente.

Nel frattempo sono state pubblicate sui social diverse foto ritraenti agenti della polizia seduti su muretti esterni con i vassoi appoggiati sulle ginocchia. Tramite un altro post su Facebook il sindacato Fsp Polizia Milano ha dichiarato che servirà alzare la voce nel caso in cui i rappresentanti di governo non riescano a far capire "la diversità del servizio che si svolge per la collettività e le dirette esigenze a questo connesse".

La richiesta di Fsp Polizia Milano

Fsp Polizia Milano ha chiesto che venga sospesa l'efficacia della circolare riguardante il divieto di consumazione di pasti nelle mense per i poliziotti sprovvisti di green pass. La sigla sindacale ha concluso affermando che sono poliziotti e non animali, pur sottolineando il rispetto verso questi ultimi.

Come se questo non bastasse anche Fsp Polizia di Trieste ha pubblicato ulteriori immagini in cui sono visibili agenti che consumano il pasto all'esterno della mensa della Questura di Gorizia. Tramite un ulteriore post su Facebook Fsp Polizia Trieste ha definito "discutibile" la normativa che regolamenta il precitato divieto che, a detta della sigla sindacale, dovrebbe essere riveduta.