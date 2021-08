Una terribile tragedia scuote la Serie B. Dopo la partita Perugia-Ascoli un tifoso marchigiano ha infatti perso la vita per un malore, probabilmente un infarto.

Il tifoso ascolano che ha perso la vita aveva 56 anni ed era residente a San Benedetto del Tronto. A causa del malore accusato, l'uomo ha perso l'equilibrio, sbattendo sui gradoni del settore ospiti. I sanitari hanno provato a rianimare l'uomo per diversi minuti, ma per il tifoso non c'è stato nulla da fare e ha perso la vita.

Il cordoglio dell'Ascoli tramite il proprio profilo Facebook

Questo il post pubblicato dalla società sportiva dell'Ascoli sul suo profilo Facebook.

"Grave lutto in occasione di Perugia-Ascoli: deceduto tifoso bianconero. È con immenso dolore e incredulità che l’Ascoli Calcio apprende della morte di un suo tifoso avvenuta in occasione della trasferta della squadra al Curi di Perugia. Una serata che doveva essere di festa per i colori bianconeri si è trasformata in una tragedia che ha lasciato tutti interdetti e affranti. Il Patron Massimo Pulcinelli, il Presidente Neri e tutto il Cda dell’Ascoli esprimono profondo e sincero cordoglio alla Famiglia".

Tanti commenti al post sono arrivati da parte di tifosi dell'Ascoli ma anche da parte di sostenitori del Perugia.

Le condoglianze degli utenti sul profilo Facebook

"Ho rivissuto gli attimi terribili di quando morì in gradinata un tifoso perugino all' epoca facevo lo steward e la vissi in diretta li vicino, la morte non ha colori sociali, riposa in pace, tifoso ascolano".

Questo il messaggio di un utente probabilmente tifoso perugino.

Un altro ha invece scritto: "Mentre stavamo ripartendo dal piazzale dello stadio Curi di Perugia tre ragazzi in rappresentanza di alcuni club della curva del Perugia sono venuti a fare le condoglianze e oggi vedo tante persone di Perugia che lo stanno facendo qui.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Complimenti veramente a tutti voi grazie".

Sono arrivati più di 200 commenti di condoglianze e oltre 1000 like al post sul profilo Facebook pubblicato dalla società calcistica dell'Ascoli.

Il match è finito 3-2 per l'Ascoli

A livello sportivo, l'Ascoli di Sottil ha sconfitto il Perugia allo stadio Curi per 3-2.

Vantaggio dei marchigiani con Saric al quarto minuto, al 22° ha pareggiato Carretta per gli umbri, che poi sono passati in vantaggio con Rosi al 49°.

Pareggio di Saric per l'Ascoli al 55° e infine il gol del 3-2 dei marchigiani è stato segnato da Dionisi al 60° su rigore.