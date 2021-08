Un drammatico incidente stradale si è verificato questa domenica mattina in provincia di Reggio Calabria, precisamente sulla Statale 106 nei pressi di Riace, e ha provocato un decesso.

Altre tre persone sarebbero invece rimaste ferite. La dinamica di quanto è accaduto risulta essere poco chiara: i mezzi coinvolti sono una moto e un'autovettura.

Sul posto si sono recati i sanitari del 118, le forze dell'ordine e il personale dell'Anas. Si è reso necessario anche l'intervento dell'elisoccorso per trasportare uno dei feriti in ospedale date le sue gravi condizioni di salute.

Le forze dell'ordine sono a lavoro per poter ricostruire al meglio la dinamica di quanto successo e stabilire se ci siano eventuali responsabilità.

Incidente stradale mortale in Calabria: perde la vita un carabiniere

Sono state rese note solo le iniziali del nome del carabiniere, S.R., che intorno alle ore 10 di questa mattina 29 agosto ha perso tragicamente la vita dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. L'uomo stava viaggiando a bordo della sua moto, quando per motivi in corso di accertamento, si è scontrato con un'autovettura. Il sinistro si è verificato all’ingresso della cittadina di Riace, sulla Strada Statale 106. L'impatto tra i due veicoli è stato molto violento e ad avere la peggio è stato proprio il carabiniere.

Sul luogo del sinistro si sono recati rapidamente i sanitari del 118 che hanno tentato di fare il possibile per rianimare l'uomo, ma non c'è stato nulla da fare e i sanitari ne hanno potuto constatare solo l'avvenuto decesso.

Sembra che un altro motociclista sia rimasto coinvolto nel sinistro e abbia riportato delle gravi ferite.

I sanitari, notando le sue condizioni di salute, hanno fatto giungere sul posto un elisoccorso per poterlo trasportare d'urgenza presso l'ospedale di Reggio Calabria per ricevere tutte le cure del caso. Altre due persone sarebbero rimaste ferite, ma al momento non sono chiare le loro condizioni di salute.

Sul posto si sono recate anche le forze dell'ordine, che hanno iniziato ad effettuare i vari rilievi di rito per poter cercare di ricostruire al meglio la dinamica di quanto si è verificato e stabilire se ci siano eventuali responsabilità.

Il personale dell'ANAS ha invece lavorato a lungo per poter rimuovere i mezzi rimasti incidentati e mettere in sicurezza la carreggiata, che è rimasta chiusa al traffico per consentire le varie operazioni di soccorso.

Dalle prime notizie il carabiniere era in compagnia di altri motociclisti per la classica uscita della domenica mattina degli appassionati delle due ruote. L'uomo lascia la moglie e un bambino piccolo.