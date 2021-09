Un giovane di 35 anni ha ucciso la madre per poi darsi alla fuga. La donna, di origine straniera, risponde al nome di Fatna Moukhrif. Sarebbe stato il marito a trovare il cadavere. L'uomo era appena tornato dal lavoro. Il delitto si è consumato al quinto piano di un palazzo sito in un quartiere popolare di Cremona, in data 23 settembre.

Il giovane ha ucciso la genitrice a coltellate. La vittima viveva all'interno del palazzo assieme al marito e ai loro tre figli. Pare che al momento dell'omicidio ci fossero solamente il ragazzo e sua madre nell'abitazione.

Dopo aver ucciso la madre, il 35enne si è dato alla fuga. La polizia lo sta attualmente cercando. L'autore del delitto soffrirebbe di problemi psichici e risulterebbe essere in cura.

Cremona, uccide la madre con una sola coltellata

Younes avrebbe ucciso sua madre Fatna Moukhrif con una sola coltellata. La donna era originaria del Marocco, ma residente a Cremona da tempo. Younes risulterebbe essere da tre anni in cura psichiatrica per alcuni problemi mentali.

Il delitto è avvenuto al quinto piano di un palazzo in cui Younes e Fatna vivevano assieme al resto della loro famiglia. L'appartamento è sito in un quartiere popolare di Cremona. In seguito all'omicidio, Younes ha fatto perdere le sue tracce, fuggendo a piedi.

Gli agenti di polizia lo stanno cercando da diverse ore. Secondo l'ipotesi da parte degli inquirenti, l'uomo sarebbe riuscito a raggiungere la stazione ferroviaria prendendo un treno diretto a Milano. Le ricerche di Younes si sono estese in tutta la Lombardia, ma al momento non è dato sapere dove l'uomo possa aver trovato rifugio.

Pare che dopo l'assassinio della mamma Fatna, il 35enne si sia fatto una doccia, si sia cambiato d'abito per poi allontanarsi, scomparendo.

Omicidio consumatosi in via Panfilo Nuvolone

L'omicidio di Fatna Moukhrif si è consumato nell'abitazione di famiglia sita in via Panfilo Nuvolone. Sono molte le famiglie straniere ad abitare il quartiere in questione.

È stato il marito di Fatna, M'Hammed El Yassire, appena tornato dal lavoro, a scoprire la donna oramai in fin di vita.

L'uomo ha dunque allarmato il 118, ma per la donna era già troppo tardi. M'Hammed e Fatna erano sempre insieme, anche quando ogni mercoledì e sabato andavano a lavorare al bancone del mercato degli ambulanti. Dal loro matrimonio sono nati quattro figli.

Uno dei figli morto suicida

La famiglia El Yassire fu già colpita da una disgrazia in passato. Alcuni anni fa, il terzogenito, di soli 24 anni, si tolse la vita buttandosi dal balcone. La mattina dell'omicidio Fatna si trovava a casa assieme al figlio Younes.

Al momento non è dato sapere il possibile movente dell'omicidio: si parla di lite degenerata. Certo è che i vicini hanno sentito delle urla provenire dall'abitazione, poi il silenzio.